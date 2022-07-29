Ограничить монополию Visa и Mastercard хотят сенаторы США

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У американских предпринимателей может появиться возможность выбирать другую сеть для обработки безналичных платежей и не зависеть от Visa и Mastercard. Новый законопроект, который в ближайшее время представят сенаторы, направлен на то, чтобы ограничить монополию крупных карточных операторов, передает The Wall Street Journal.

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Сенаторы США готовят закон, который даст продавцам право обрабатывать платежи Visa и Mastercard в других сетях. Законопроект направлен на усиление конкуренции между сетями кредитных карт США, сектором, в котором долгое время доминировали Visa и Mastercard. Проект может быть представлен уже на этой неделе.

Сенатор Роджер Маршалл рассказал WSJ, что банки и представители крупных платежных сетей выходили на него с просьбой остановить работу над данным законопроектом. Однако, по словам сенатора, еще большее количество владельцев ресторанов, заправочных станций и магазинов жаловались на растущие комиссии по кредитным картам, установленные Visa и Mastercard.

Большинство американских банков, выпускающих кредитные карты, работают с одной из двух основных сетей, Visa или Mastercard. Когда человек использует кредитную карту, продавец обязан оплатить сборы, связанные с картой, включая так называемую комиссию за обмен для эмитента карты и сетевую комиссию для Visa или Mastercard. Согласно новому законопроекту, продавцы будут иметь право направлять платежи через не аффилированную сеть.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1980615-ogranichit-monopoliyu-visa-i-mastercard-hotyat-senatory-ssha/