Amazon купит медицинскую компанию в США

Иллюстративное фото: Kyodo News via Getty Images

Amazon купит медицинскую компанию One Medical за 3,9 млрд долларов. Это приобретение знаменует собой укрепление амбиций компании Джеффа Безоса в развитии медицинских технологий, передает The Washington Post.

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В четверг, 21 июля, стало известно о том, что Amazon приобретает One Medical за 3,9 млрд долларов. Медицинская компания представляет собой сеть организаций первичной медико-санитарной помощи. Кроме того, One Medical владеет собственной технологией для виртуального общения врача и пациента, которая, по мнению аналитиков, и является главной причиной, из-за которой Amazon заинтересовалась этой сделкой. Это приобретение позволит Amazon расширить существующий портфель медицинских услуг, который сегодня включает в себя онлайн-аптеку и Amazon Care, виртуальную службу неотложной помощи.

При этом некоторые аналитики обеспокоены тем, что цифровой гигант получит доступ к данным пациентов One Medical. Кроме того, за плечами Amazon уже есть неудачный опыт в области здравоохранения. Дэниел Гросслайт, аналитик по исследованиям в области здравоохранения в Citi, говорит, что приобретение медицинского стартапа говорит о серьезности намерений компании относительно развития медицинского направления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1979756-amazon-kupit-meditsinskuyu-kompaniyu-v-ssha/