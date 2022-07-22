Китай поддержит застройщиков из-за ипотечного бунта

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Китайский город Чжэнчжоу создаст фонд помощи застройщикам, которые не могут закончить объекты из-за того, что граждане бойкотируют выплаты по ипотечным кредитам. Бунт покупателей жилья усугубляет имеющийся кризис в секторе недвижимости, передает Financial Times.

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Китайский город Чжэнчжоу создаст фонд помощи для застройщиков, поскольку все больше граждан присоединяются к общенациональному бойкоту выплат по ипотечным кредитам за недостроенные квартиры. Фонд будет учрежден Henan Asset Management и Zhengzhou Real Estate Group, двумя организациями, которые поддерживаются финансовыми подразделениями местного правительства.

В Китае широко распространена практика предварительной продажи недвижимости. Покупатели жилья берут ипотечный кредит, чтобы заплатить за квартиру, которая строится прямо сейчас. Однако в последние месяцы среди покупателей растет недовольство из-за того, что они вовремя погашают свои платежи по ипотеке, а застройщик никак не может достроить объект.

Согласно краудсорсинговому документу под названием "WeNeedHome", бойкот распространился среди покупателей более чем 300 объектов недостроенной недвижимости. Чжэнчжоу, столица провинции Хэнань, наиболее подвержена ипотечному бунту. Здесь уже бастуют покупатели квартир в 91 недостроенном объекте. Именно поэтому власти города решили срочно принять меры, чтобы не довести ситуацию до крайности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1979523-kitay-podderzhit-zastroyschikov-iz-za-ipotechnogo-bunta/