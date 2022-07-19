Жители Китая массово отказываются платить по ипотеке

Иллюстративное фото: pixabay.com

Жители Китая массово отказываются закрывать свои ежемесячные платежи по ипотеке из-за кризиса. Строительная отрасль давно опасалась этой угрозы и теперь ищет поддержки у государства, передает Bloomberg.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Банковский регулятор Китая призвал финансовые институты кредитовать правомочных застройщиков для того, чтобы те могли завершить свои недостроенные объекты. Это решение принимается в срочном порядке, поскольку жители 50 городов страны уже перестали производить ежемесячные платежи по ипотеке.

На прошлой неделе Комиссия по регулированию банковской и страховой деятельности Китая встретилась с застройщиками для обсуждения этой проблемы. Согласно данным источников Bloomberg, решить ее попытаются срочным завершением уже начатых проектов и продажей недвижимости тем покупателям, которые готовы заплатить за нее сразу.

Сообщается также, что регулирующий орган призвал банки поддержать слияния и поглощения застройщиков. По их мнению, это может помочь стабилизировать рынок недвижимости. В отчете говорится, что банкам также было предложено наладить общение с потребителями. По данным китайских СМИ, власти опасаются, что другие люди также последуют примеру соотечественников и перестанут платить по ипотеке. По их мнению, бойкот ипотечных платежей может быть признаком не только финансового кризиса, но и кризиса доверия власти.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1978954-zhiteli-kitaya-massovo-otkazyvayutsya-platit-po-ipoteke/