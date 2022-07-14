Дефицит дижонской горчицы испугал жителей Франции

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Французские повара и гурманы в панике: в стране наблюдается дефицит дижонской горчицы. Этот ингредиент является одним из важнейших составляющих многих блюд французской кухни и, по словам шеф-поваров, отсутствие горчицы может стать для французов одним из самых сильных потрясений, вызванных COVID-19, передает Financial Times.

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Жители Парижа пытаются найти на полках супермаркетов любимую дижонскую горчицу, но находят только ярко-желтую горчицу Colman’s из Великобритании и другие кисло-сладкие смеси, приправленные медом. Любимые французами бренды Amora и Maille пропали с прилавков. Для жителей Франции дижонская горчица является "ностальгическим" продуктом. Любимым "блюдом" романтиков из 70-х, путешествовавших автостопом, была горчица, намазанная на багет.

Производители горчицы в Бургундии говорят, что они пострадали от тройной катастрофы, которая привела к сокращению запасов семян Brassica juncea, так называемой "коричневой горчицы", используемой для производства дижонского продукта. Во-первых, в самой Бургундии и в Канаде была аномальная жара, которая повлияла на урожай. Из-за этого экспорт семян горчицы из Канады сократился вдвое. Затем было вторжение России в Украину, которая ранее была запасным источником этих семян. И, наконец, импортеры столкнулись с глобальными транспортными задержками, связанными с COVID-19.

Люк Вандермасен, руководитель Ассоциации производителей горчицы, надеется, что программа сельскохозяйственных исследований приведет к повышению урожайности и большей устойчивости к морозам и насекомым, которые уничтожили недавние посевы бургундской горчицы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1978220-defitsit-dizhonskoy-gorchitsy-ispugal-zhiteley-frantsii/