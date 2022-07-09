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Американки не могут устроиться на работу из-за отсутствия условий по уходу за детьми и пожилыми родителями. Женщины вынуждены ограничивать свое рабочее время или полностью отказываться от работы из-за семейных обстоятельств. Такие решения часто наносят непоправимый ущерб их карьерным перспективам, передает The New York Times.

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Недоступность услуг по уходу за детьми и престарелыми родителями заставляет многих жительниц США перестраивать свою трудовую жизнь, а некоторых — полностью отказываться от работы. Такое решение наносит ущерб не только благосостоянию самой женщины, но и национальной экономике, поскольку сейчас компании отчаянно нуждаются в сотрудниках.

Большинство специалистов из сферы по уходу за детьми и пожилыми людьми уволились во время пандемии. Количество сотрудников детских садов и домов престарелых сократилось на сотни тысяч. При этом вспышки заболеваемости COVID-19 привели к тому, что школы часто закрывались на локдаун, а дети учились из дома. Несмотря на то, что мужчины также участвуют в домашних делах, по данным Министерства труда США, именно женщины в большинстве своем берут на себя эти функции. Незамужние женщины без высшего образования, у которых есть маленькие дети, практически лишены возможности вернуться к работе, что делает их положение очень уязвимым.

По данным Федеральной резервной системы, доля женщин, участвующих в рынке труда, остается низкой по сравнению с 2019 годом. Однако она восстановилась примерно в той же степени, что и доля мужчин. Матери по-прежнему работают меньше, чем другие женщины, но разрыв между ними сократился примерно до уровня, существовавшего до пандемии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1977567-amerikanki-ne-mogut-ustroitsya-na-rabotu-iz-za-otsutstviya-usloviy-po-uhodu-za-detmi-i-pozhilymi/