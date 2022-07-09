Пять профессий будущего, связанных со сферой финансов, назвали эксперты

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Эксперты рассказали о пяти профессиях в сфере финансов, которые могут стать актуальны в ближайшие годы. Этому будет способствовать интеграция финансовых институтов с цифровыми инструментами, в результате которой рынок труда также изменится, передает The Wall Street Journal.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Специалисты отрасли рассказали о новых профессиях, которые могут появиться в финансовой сфере уже совсем скоро.

Внутренний банковский хакер. Шон Мойер, соучредитель фирмы Atredis Partners, занимающейся исследованиями в области безопасности, говорит, что уже сейчас финансовые учреждения все чаще нанимают IT-специалистов для контролируемого взлома банковской системы. Банки пытаются обнаружить уязвимости и не допустить взлома со стороны настоящих хакеров. Однако, по словам Мойера, большинство финансовых организаций начинают понимать, что тестовых работ, которые проводятся раз в год, недостаточно. Это приведет к тому, что банки будут иметь в штате внутреннего хакера, который постоянно будет проводить исследование систем на предмет безопасности.

Шон Мойер, соучредитель фирмы Atredis Partners, занимающейся исследованиями в области безопасности, говорит, что уже сейчас финансовые учреждения все чаще нанимают IT-специалистов для контролируемого взлома банковской системы. Банки пытаются обнаружить уязвимости и не допустить взлома со стороны настоящих хакеров. Однако, по словам Мойера, большинство финансовых организаций начинают понимать, что тестовых работ, которые проводятся раз в год, недостаточно. Это приведет к тому, что банки будут иметь в штате внутреннего хакера, который постоянно будет проводить исследование систем на предмет безопасности. Оценщик NFT . Кен Тимсит, управляющий директор сети блокчейнов Cronos, говорит, что в будущем все объекты, имеющие ценность интеллектуальной собственности, могут стать уникальным цифровым активом. Уже в 2021 году коллекционеры потратили миллиарды долларов на предметы искусства в виде NFT. Но как же оценивать эти объекты? По словам Кена Тимсина, люди будут привлекать экспертов из разных отраслей, которые, в конце концов, станут оценщиками NFT.

. Кен Тимсит, управляющий директор сети блокчейнов Cronos, говорит, что в будущем все объекты, имеющие ценность интеллектуальной собственности, могут стать уникальным цифровым активом. Уже в 2021 году коллекционеры потратили миллиарды долларов на предметы искусства в виде NFT. Но как же оценивать эти объекты? По словам Кена Тимсина, люди будут привлекать экспертов из разных отраслей, которые, в конце концов, станут оценщиками NFT. Кредитный специалист с функциями финансового консультанта. Технологические разработки и изменения в законодательстве могут сократить время, необходимое для покупки и продажи дома, с пары месяцев до пары дней, прогнозирует Джереми Ваксман, главный операционный директор компании по продаже недвижимости Zillow Group. Это значит, что роль кредитных специалистов сильно изменится. У специалиста будет больше возможностей, чтобы проконсультировать клиента о перспективах и долгосрочных финансовых целях.

Технологические разработки и изменения в законодательстве могут сократить время, необходимое для покупки и продажи дома, с пары месяцев до пары дней, прогнозирует Джереми Ваксман, главный операционный директор компании по продаже недвижимости Zillow Group. Это значит, что роль кредитных специалистов сильно изменится. У специалиста будет больше возможностей, чтобы проконсультировать клиента о перспективах и долгосрочных финансовых целях. Главный финтех-менеджер. Что происходит, когда часть онлайн-бизнеса, связанная с финансовыми услугами, начинает жить собственной жизнью? Примером этого является сервис Housecall Pro, с помощью которого американцы нанимают сантехников, садоводов и других специалистов. Однако теперь компания предлагает клиентам оплачивать коммунальные платежи и другие финансовые услуги. Для таких целей нужен отдельный специалист по финтех-вопросам.

Что происходит, когда часть онлайн-бизнеса, связанная с финансовыми услугами, начинает жить собственной жизнью? Примером этого является сервис Housecall Pro, с помощью которого американцы нанимают сантехников, садоводов и других специалистов. Однако теперь компания предлагает клиентам оплачивать коммунальные платежи и другие финансовые услуги. Для таких целей нужен отдельный специалист по финтех-вопросам. Финансовый бот-супервайзер. Людям понадобится финансовый консультант нового типа, если они хотят, чтобы кто-то помогал им управлять их виртуальными портфелями NFT и другими активами, говорит Бертран Перес, генеральный директор швейцарской организации Web3 Foundation. По его словам, искусственный интеллект лучше справляется с мониторингом рынка и оценкой ситуации, поэтому большинство людей будут использовать ботов. Однако каждому боту нужен супервайзер, который будет контролировать его "решения" и давать клиенту дополнительные советы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1977563-pyat-professiy-buduschego-svyazannyh-so-sferoy-finansov-nazvali-eksperty/