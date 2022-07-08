Облегчить выплату студенческих ссуд некоторым категориям граждан намерены в США

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Администрация президента США Джо Байдена намерена облегчить процесс списания образовательных кредитов некоторым категориям граждан. Министр образования США Мигель Кардона заявил, что правительство намерено исправить "сломанную" систему, передает The Washington Post.

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В среду, 6 июля, министр образования США Мигель Кардона заявил, что у американцев должен быть более понятный и простой путь для погашения своих студенческих займов. Меры по поддержке граждан предусматривают запуск нескольких программ, предназначенных для погашения федеральных студенческих ссуд. В частности, эти программы будут действовать в случае, если студент был обманут администрацией вуза, если учебное заведение было закрыто, а также в случае, если гражданин оказался нетрудоспособен и поэтому не может выплатить долг.

В совокупности эти предложения представляют собой одно из самых значительных обновлений федеральной системы погашения студенческих ссуд за последние годы. Они также направлены на искоренение политики эпохи Трампа, которая, по мнению администрации нынешнего президента, создала дополнительные барьеры для некоторых граждан.

"Мы стремимся починить "сломанную" систему. Если заемщик имеет право на льготу по студенческому кредиту, то для ее получения не нужно заполнять массу документов", — заявил в среду министр образования Мигель Кардона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1977315-oblegchit-vyplatu-studencheskih-ssud-nekotorym-kategoriyam-grazhdan-namereny-v-ssha/