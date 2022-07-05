Количество пабов сократилось в Британии за последние десять лет

Иллюстративное фото: pixabay.com

Количество пабов сократилось в Великобритании за последние десять лет. Сейчас в стране насчитывается на семь тысяч пабов меньше, чем в 2012 году. При этом существующие заведения также находятся под угрозой закрытия из-за роста цен на продукты и электроэнергию, передает BBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

По данным консалтинговой компании Altus Group, сейчас во всей Великобритании работает 39 970 пабов, в 2012 году их было на семь тысяч больше. Компания предупредила, что COVID-19 сильно ударил по отрасли, а последствия пандемии владельцы пабов будут ощущать еще долгое время. Продукты сильно подорожали, как и цены на электроэнергию. Однако главной причиной сокращения количества пабов стало то, что все больше молодых людей полностью отказываются от употребления алкоголя и переходят на здоровый образ жизни. Кроме того, супермаркеты стали продавать более дешевый алкоголь, а производители жалуются на слишком высокие налоги.

По данным Altus, 400 пабов в Англии и Уэльсе закрылись в 2021 году и около 200 — в первой половине 2022 года, поскольку инфляция начала сказываться на прибыли.

"Несмотря на то, что пабы оказались удивительно устойчивыми во время пандемии, теперь они сталкиваются с новыми препятствиями. Содержать бизнес стало слишком дорого. Причиной этого является резкий рост цен на электроэнергию, а также инфляционное давление и повышение налогов", — говорит Роберт Хейтон, глава Altus в Великобритании.

Эмма МакКларкин, исполнительный директор Британской ассоциации владельцев пабов, говорит, что закрытие таких заведений является ударом для местных сообществ. По ее словам, владельцы пабов должны получить поддержку от государства, чтобы справиться с этим сложным периодом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1976820-kolichestvo-pabov-sokratilos-v-britanii-za-poslednie-desyat-let/