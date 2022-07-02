Рост потребительских расходов в США замедлился из-за инфляции

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Рост потребительских расходов в США замедлился, так как растущие цены оказывают давление на экономику. Американцы по-прежнему тратят, но более медленными темпами, чем делали это несколько месяцев назад, передает The Washington Post.

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По данным Бюро экономического анализа (BEA), опубликованным в четверг (30 июня), потребительские расходы в мае выросли на 0,2%. Месяцем ранее они выросли на 0,9%. Отчет также показал, что рост инфляции остается стабильным, а цены с прошлого года выросли на 6,3%. Несмотря на то, что экономика США переживает самую сильную за последние 40 лет инфляцию, потребительские расходы американцев все еще сохранялись на максимальном уровне. Потребители продолжали платить за товары и услуги, даже в условиях нестабильной экономики.

Однако экономисты говорят, что сейчас есть признаки того, что ситуация начинает меняться. Повышение базовой процентной ставки и растущие цены сказались на том, что американцы стали медленнее копить и осторожнее тратить.

"Хорошая новость заключается в том, что у нас все еще есть сбережения, но есть и плохая новость: инфляция прожигает дыру в карманах потребителей. Это трудное время для жителей США. Мы видим, как инфляция влияет на то, что выбирают люди", — сказала Дайан Суонк, главный экономист Grant Thornton.

Политики и экономисты внимательно следят за динамикой потребительских расходов. Частично замедление темпов является ожидаемым, поскольку Федеральная резервная система предпринимает шаги для стабилизации экономики, агрессивно повышая процентные ставки. Но также сохраняются опасения, что излишняя экономичность потребителей может приблизить экономику к рецессии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1976558-rost-potrebitelskih-rashodov-v-ssha-zamedlilsya-iz-za-inflyatsii/