Почему старые косметические компании не могут конкурировать с новыми брендами, рассказали эксперты

Иллюстративное фото: pixabay.com

Крупные косметические производители, чей пик популярности пришелся на 90-е и нулевые годы, с трудом конкурируют с современными брендами, использующими новые технологии и активно продвигающими свою продукцию в соцсетях. Почему новая косметика вытесняет с рынка старую, рассказали журналисты Financial Times.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

В 80-е годы, во время пика популярности бренда Revlon, супермодели Клаудия Шиффер и Синди Кроуфорд рекламировали ярко-красную помаду от этого производителя и обещали, что она сделает женщин "незабываемыми". Прошло больше 30 лет. В июне 2022 года группа компаний Revlon объявила о банкротстве из-за огромных долгов.

Этот пример наглядно показывает, как сложно представителям косметического бизнеса сохранять конкурентоспособность в этом быстроразвивающемся сегменте. Если производители продуктов питания и товаров для дома могут годами выпускать одну и ту же продукцию с минимальными изменениями, то в косметической сфере все иначе. Потребности клиентов постоянно меняются под влиянием массовой культуры и моды.

"Независимые бренды постоянно рискуют и создают новые тренды. По сравнению с ними крупные авторитетные косметические компании подобны черепахе, которая стремится обогнать сотню зайцев", — говорит Стефани Виссинк, аналитик Jefferies.

При этом лидеры отрасли L'Oréal, Estee Lauder и Shiseido научились адаптироваться к изменяющемуся рынку и уже сейчас прогнозируют рост продаж своей продукции по сравнению с допандемийным уровнем. Компании с традиционным подходом, подобные Revlon и Coty, столкнулись с трудностями из-за того, что продолжали придерживаться старых стратегий.

Аналитики Financial Times утверждают, что косметические компании могут остаться на плаву, если представят свою продукцию на всех возможных маркетплейсах. В особенности, компаниям необходимо зайти на китайский рынок, где спрос максимально высок. Кроме того, сейчас выигрывают те компании, которые разрабатывают не только декоративную косметику, но и средства по уходу за кожей и волосами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1975815-pochemu-starye-kosmeticheskie-kompanii-ne-mogut-konkurirovat-s-novymi-brendami-rasskazali-eksperty/