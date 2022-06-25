Американские пенсионеры массово возвращаются к работе

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Американские пенсионеры успешно нанимаются на позиции с неполной занятостью, а также на проектную и контрактную работу. Среди них много тех, кто во время пандемии решил досрочно выйти на пенсию. Однако сейчас они решили вернуться к работе в более гибком формате, передает Bloomberg.

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Во время пандемии три миллиона американцев старше 60 лет досрочно вышли на пенсию. Однако сейчас многие из них возвращаются к активной деятельности. При этом они не хотят выходить на работу на весь день, а стремятся к проектной работе и частичной занятости.

"Мы видим все больше свидетельств того, что пенсионеры ищут проектную работу. При этом спрос на временных сотрудников с большим опытом за последнее время вырос почти вдвое", — говорит Джоди Гринстоун Миллер, главный исполнительный директор Business Talent Group.

Энджи Бергнер, вице-президент аналитической компании Veris Insights, говорит, что пенсионеры, имеющие опыт на руководящей должности, выходят на работу в качестве независимых консультантов руководителей. Водители-дальнобойщики с опытом, насчитывающим несколько десятков лет, соглашаются на двухнедельные маршруты. Такие работники не стремятся к постоянной деятельности, но они хотят, чтобы их труд оплачивался в соответствии с их квалификацией, а режим работы был гибким.

При этом, по словам экспертов, работодатели готовы платить специалистам в возрасте, поскольку опыт и квалификация этих работников полностью соответствуют требованиям компаний.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1975539-amerikanskie-pensionery-massovo-vozvraschayutsya-k-rabote/