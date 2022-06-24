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Стартапы из Юго-Восточной Азии массово увольняют сотрудников. Специалисты утверждают, что это только начало глобального сокращения в технологической отрасли региона. Эту тенденцию связывают с тем, что в нынешних условиях компании вынуждены сосредоточиться на прибыли, а не на быстром росте, передает CNBC.

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Сотни работников стартапов из Юго-Восточной Азии были уволены за последние несколько месяцев. Это доказывает тот факт, что быстрорастущая отрасль не застрахована от глобального экономического спада. Сокращение коснулось сотрудников, по меньшей мере, шести технологических компаний. В том числе, Sea Limited, владельца сингапурского сайта электронной коммерции Shopee.

Инвесторы говорят, что это только начало волны сокращений в технологической отрасли региона. По мере роста процентных ставок и усиления экономической неопределенности компании вынуждены сосредоточиться на получении прибыли, а не на быстром росте.

"В прошлом году рынок наполнился дешевым капиталом, что позволило компаниям быстро вырасти. Предприятия усиленно нанимали сотрудников, поскольку это обычная схема для бизнеса. У тебя есть задача? Ты бросаешь на нее как можно больше людей. Но в течение следующих месяцев мы вероятнее всего будем наблюдать обратную картину", — говорит Джессика Хуан Пулер, партнер венчурной компании Openspace.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1975378-startapy-iz-yugo-vostochnoy-azii-massovo-uvolnyayut-sotrudnikov/