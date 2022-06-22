Как четырехдневная рабочая неделя помогла увеличить прибыль, рассказали бизнесмены

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Компании, перешедшие на четырехдневную рабочую неделю, рассказали о своем опыте. Некоторым предприятиям удалось не только наладить систему эффективного использования рабочего времени, но и увеличить прибыль, передает CNBC.

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Маркетинговое агентство Lux из Эдинбурга, занимающееся продвижением продуктов питания, запустило эксперимент с четырехдневной рабочей неделей еще в январе 2020 года. По словам учредителя Алисы Уилл, команда решила не сообщать клиентам об эксперименте, чтобы проверить свою эффективность.

"Мы понимали: если наши клиенты ничего не заметят, то это будет означать, что мы все делаем правильно. И ни один из наших клиентов так и не понял, что мы теперь работаем не пять дней в неделю, а четыре", — сообщила Алиса.

Компания внедрила смешанный график работы: часть команды работала с понедельника по четверг, другая часть — со вторника по пятницу. С января 2022 года четырехдневная рабочая неделя прописана в контрактах сотрудников компании. За эти два года прибыль Lux выросла на 30%, а производительность — на 24%. Для измерения производительности были использованы специальные программы.

Компания-производитель настольных игр из Великобритании Big Potato Games в качестве эксперимента перешла на четырехдневную рабочую неделю в 2019 году. Уже в 2020 году эта норма стала частью устава компании. За это время продажи настольных игр Big Potato Games выросли на 350%.

Джо О’Коннор, генеральный директор организации 4 Day Week Global (которая продвигает идею четырехдневной рабочей недели) говорит, что во время пандемии идея о новом графике работы выглядит еще реалистичнее. Люди научились работать удаленно, а значит, научатся и работать более эффективно за меньшее количество времени. Экологи также утверждают, что такой режим работы скажется на сокращении выбросов в атмосферу и положительно повлияет на окружающую среду.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1975010-kak-chetyrehdnevnaya-rabochaya-nedelya-pomogla-uvelichit-pribyl-rasskazali-biznesmeny/