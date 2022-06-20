На предложение запретить онлайн-кредитование в Казахстане ответили в финрегуляторе

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В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка ответили на запрос депутатов мажилиса парламента РК от партии "Ак жол" по поводу запрета онлайн-кредитования. Официальный ответ от имени главы АРРФР появился на сайте мажилиса парламента РК.

По мнению депутатов, принятие закона «О восстановлении платежеспособности и банкротстве физических лиц» облегчит участь тысяч казахстанцев.

"В то же время нужно иметь в виду, что банкротство – это результат проблемы, тогда как ее причины в другом. Поэтому, решая последствия, мы считаем необходимым минимизировать и их причины. Должен быть комплексный подход. Доводят до банкротства ситуация с низкими доходами населения, неадекватно завышенными процентными ставками, а также кажущаяся доступность кредитов для физических лиц", - говорится в депутатском запросе.

Мажилисмены отмечают, что низкий уровень доходов основной части населения вынуждает людей брать онлайн-займы на текущие нужды, такие, как оплата аренды жилья, учебы детей, оплата ежемесячного кредита в другом банке, продукты питания и т.д.

"Предельно легкие способы получения беззалоговых займов, когда деньги выдаются быстро и без учета уровня дохода заемщика, но при этом риски закладываются в высокую процентную ставку, способствуют массовой закредитованности населения", - сообщили депутаты.

В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка ответили, что введение законодательного запрета на данный вид кредитования может привести к закрытию всех действующих компаний онлайн-микрокредитования и формированию теневого сектора по выдаче онлайн-микрокредитов.

"С учетом уже принятых законодательных и регуляторных мер по ужесточению регулирования сегмента микрокредитования, включая снижение переплаты до 50% от основного долга, расчета и соблюдения КДН, снижения ставки вознаграждения и введения процедуры урегулирования проблемной задолженности по микрокредитам, агентством будет продолжен постоянный мониторинг ситуации и оценка закредитованности населения.

В этой связи вопрос о запрете онлайн-микрокредитования следует рассматривать с учетом обеспечения баланса интересов субъектов рынка микрофинансирования и защиты прав потребителей финансовых услуг", - сообщили в Агентстве.

Напомним, ранее сообщалось, что депутат мажилиса Дания Еспаева для решения проблемы высокой закредитованности казахстанцев предложила запретить онлайн-кредитование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1974844-na-predlozhenie-zapretit-onlayn-kreditovanie-v-kazahstane-otvetili-v-finregulyatore/