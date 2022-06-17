Lego откроет углеродно-нейтральное производство в США

Иллюстративное фото: Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images

Lego откроет первое производство в США. По словам руководства компании, строительство завода начнется уже в этом году, а запущен он будет во второй половине 2025 года. Ожидается, что новое предприятие создаст более 1700 рабочих мест в штате Виргиния, передает The Washington Post.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Lego Group заявила, что планирует построить в округе Честерфилд, штат Виргиния, предприятие стоимостью миллиард долларов. Завод по производству деталей для конструкторов Lego займет площадь в 1,7 млн квадратных футов и создаст 1760 новых рабочих мест.

Губернатор Виргинии Гленн Янгкин заявил, что компания может рассчитывать на получение гранта в размере 56 млн долларов, если достигнет обещанного уровня инвестиций и показателя занятости. Lego Group объявили, что строительство начнется во второй половине 2022 года. Проект будет реализован поэтапно. Окончательного открытия и запуска завода можно ожидать к концу 2025 года. Завод будет спроектирован как углеродно-нейтральный и будет работать, используя исключительно возобновляемые источники энергии.

Это предприятие станет седьмым по счету заводом Lego в мире и первым в США. Главный офис Lego базируется в Дании. По словам специалистов, открытие нового производства столь известного и успешного бренда — это победа для экономики Виргинии, которая положительно скажется на развитии штата.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1974359-lego-otkroet-uglerodno-neytralnoe-proizvodstvo-v-ssha/