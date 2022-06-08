Американцы не уверены в способности правительства справиться с кризисом

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Американцы находятся на самом высоком за последние годы уровне экономической неудовлетворенности. Опрос показал, что люди сомневаются в политической системе страны и способности правительства помочь гражданам в осуществлении «американской мечты», передает The Wall Street Journal.

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Новый опрос The Wall Street Journal, проведенный совместно с Чикагским университетом, показал, что 83% американцев охарактеризовали состояние экономики страны как "плохое" или "не очень хорошее". Более трети опрошенных заявили, что совершенно не удовлетворены своим материальным положением. Это самый высокий уровень неудовлетворенности, зафиксированный исследователями из Чикагского университета, с тех пор, как они начали задавать этот вопрос гражданам в 1972 году.

Доля респондентов, отметивших, что их материальное положение за последние годы ухудшилось, составила 38%. Дженнифер Бенц, вице-президент по связям с общественностью и исследованиям в СМИ из Чикагского университета, пояснила, что причиной таких настроений среди граждан является инфляция. Результаты показывают, что в преддверии ноябрьских выборов в Конгресс США электорат находится в подавленном настроении. Это должно стать тревожным сигналом для демократов, которые сейчас контролируют Белый дом и Конгресс.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1972960-amerikantsy-ne-uvereny-v-sposobnosti-pravitelstva-spravitsya-s-krizisom/