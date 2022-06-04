Администрация Байдена спишет долг 560 тысяч студентов обанкротившейся сети вузов

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Администрация президента США Джо Байдена спишет студенческий долг 560 тысяч американцев, обучавшихся в университетах сети Corinthian Colleges. Ранее эту компанию обвиняли в "хищнической" политике ценообразования, передает CNBC.

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Администрация Байдена планирует аннулировать все непогашенные студенческие ссуды тех американцев, которые посещали учебные заведения сети Corinthian Colleges (в прошлом — одной из крупнейших частных образовательных компаний США). В 2015 году эту компанию признали банкротом после обвинений в "хищнической" политике ценообразования, многочисленных исков от Бюро финансовой защиты прав потребителей и атаки генпрокурора Калифорнии Камалы Харрис (сейчас — вице-президент США). Около 560 тысяч заемщиков смогут избавиться от долгов. Общая сумма списания составит 5,6 млрд долларов. На сегодняшний день это крупнейшая сумма образовательного долга, которая когда-либо списывалась в США. Компания Corinthian Colleges была основана в 1995 году. К 2010 году в сети образовательных учреждений компании обучалось более 100 тысяч студентов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1972392-administratsiya-baydena-spishet-dolg-560-tysyach-studentov-obankrotivsheysya-seti-vuzov/