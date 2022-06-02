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Кинотеатры США могут столкнуться с дефицитом попкорна. Фермерам становится все сложнее выращивать кукурузу. Из-за этого стоимость их товара сильно растет. Кроме того, у кинотеатров может возникнуть резкая нехватка упаковки для попкорна, передает The Wall Street Journal.

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Участники ежегодного съезда кинопрокатчиков CinemaCon в Лас-Вегасе обсудили вопрос возможного дефицита попкорна. Продажа этого товара составляет значительную часть дохода компаний, поэтому перспектива дефицита выглядит для многих пугающей.

Норм Круг, исполнительный директор Preferred Popcorn, компании, поставляющей попкорн в кинотеатры, сообщил, что в ближайшее время поставки продукции будут ограничены. Круг закупает кукурузу для попкорна у 150 фермеров из разных штатов. Из-за роста цен на удобрения большинство из них хотят переключиться на производство более дешевых культур. Например, сои. Поэтому Круг вынужден платить им больше, чтобы они продолжали выращивать кукурузу. О проблемах с сырьем также высказались производители упаковки для попкорна.

По словам Брайана Шульца, генерального директора сети кинотеатров LOOK Dine-In Cinemas, для многих американцев поход в кинотеатр неразрывно связан с покупкой попкорна, газировки и десерта. Поэтому предпринимателям необходимо как можно быстрее решить эту проблему.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1971989-kinoteatry-ssha-mogut-stolknutsya-s-defitsitom-popkorna/