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Starbucks продает бренд соков Evolution Fresh, чтобы сосредоточиться на развитии своих магазинов и улучшении условий труда сотрудников. Это решение является частью политики временного гендиректора Говарда Шульца по выводу компании из кризиса, передает The Wall Street Journal.

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Производитель продуктов здорового питания Bolthouse Farms выразил готовность приобрести Evolution Fresh. Подробности сделки не разглашаются, но известно, что она должна быть закрыта уже в этом году. Этот шаг является логичным продолжением политики Говарда Шульца, легендарного гендиректора Starbucks, который в свое время вывел компанию на новый уровень. В апреле совет директоров попросил Шульца в третий раз возглавить Starbucks, чтобы помочь компании выстоять в непростой экономической ситуации последних лет.

Вернувшись к руководству компанией, Шульц заявил, что сети кофеен необходимо разработать стратегию увеличения спроса, улучшить качество обслуживания клиентов, а также навести порядок во взаимодействии сотрудников и руководителей.

Starbucks приобрела Evolution Fresh в 2011 году за 30 млн долларов. Тогда Говард Шульц занял кресло генерального директора во второй раз. Он заявлял, что свой бренд соков поможет компании удержать позиции среди аудитории, предпочитающей здоровое питание. Сейчас, по мнению Шульца, компании необходимо сосредоточиться на укреплении своего основного бизнеса в США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1970943-starbucks-prodaet-brend-sokov-evolution-fresh/