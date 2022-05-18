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Россияне могут столкнуться с острой нехваткой рабочих мест. Десятки тысяч людей, потерявших работу, будут вынуждены искать ее в условиях самой высокой за последние 20 лет инфляции. В регионах, в которых работу было сложно найти и до войны в Украине, ситуация усугубится еще сильнее, передает Quartz.

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McDonald’s заявил о том, что будет платить зарплаты 62 тысячам сотрудников до тех пор, пока рестораны не выкупит местная компания. 15 тысяч работников IKEA будут получать выплаты до конца августа. Три тысячи работников Siemens уже остались без дохода потому, что компания полностью ушла с российского рынка в середине мая. Безработными оказались, как обслуживающий персонал, так и "белые воротнички".

Согласно опросу аналитиков, проведенному Bloomberg в апреле, уровень безработицы в России, который в первом квартале 2022 года колебался в районе 4,6%, к концу года может вырасти до 9%. В то же время годовая инфляция в России в апреле подскочила почти до 18%. Сочетание этих двух факторов приведет к тому, что стоимость жизни в стране станет сильно дороже. При этом есть данные, которое говорят, что ВВП страны в этом году сократится на 12%.

Уровень безработицы в России зависит не только от иностранных компаний, но и от интеграции страны в мировую экономику. Санкции в отношении России могут сохраниться даже после окончания войны. Российская экономика сконцентрирована на развитии нефтегазовой и горнодобывающей отрасли, но компании этого направления не смогут удовлетворить всю потребность страны в рабочих местах. По словам аналитиков, если такие бренды, как Zara и Renault, не вернутся в Россию в обозримом будущем, безработица станет основой экономического кризиса в России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1969677-rossiyane-mogut-stolknutsya-s-ostroy-nehvatkoy-rabochih-mest/