Компании США готовы платить стажерам огромные зарплаты из-за дефицита кадров

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Крупные компании готовы платить стажерам зарплаты от семи тысяч долларов в месяц, чтобы удержать у себя самых талантливых выпускников колледжей и вузов. Из-за дефицита кадров в 2022 году стажер может иметь более высокую годовую зарплату, чем опытный работник, передает BBC.

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Если раньше стажировка считалась временем, когда молодой специалист готовит кофе своему начальнику и перекладывает канцелярские принадлежности, то сейчас стажер может заработать крупную сумму, если устроится в компанию вроде Uber и Amazon. Согласно данным сайта вакансий Glassdoor, игровая компания Roblox готова платить стажерам 9 667 долларов в месяц. Microsoft, Deutsche Bank и eBay предлагают кандидатам с минимальным опытом семь тысяч долларов в месяц. Эти данные обескураживают людей, которые десятилетиями работали в одном и том же месте за аналогичную зарплату. Однако это также является свидетельством того, насколько изменился рынок труда во время пандемии.

"Многие компании используют программы стажировки и нанимают таких стажеров на полный рабочий день. Это особенно актуально во время пандемии. Никогда прежде работодатели так не конкурировали за сотрудников. Зарплата стажеров мало чем отличается от зарплаты сотрудника на начальной позиции, но именно этими цифрами компании стремятся привлечь молодых специалистов", — говорит экономист Лорен Томас.

Самые прибыльные стажировки предлагают компании из Кремниевой долины. На них приходится 68% всех предложений, опубликованных на Glassdoor.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1968185-kompanii-ssha-gotovy-platit-stazheram-ogromnye-zarplaty-iz-za-defitsita-kadrov/