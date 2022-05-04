Россию и Китай назвали главными виновниками глобальной инфляции

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Россия и Китай являются главными виновниками глобальной инфляции, заявили эксперты из Института мировой экономики Петерсона. Если действия России стали причиной продовольственного кризиса и повышения цен на энергоносители, то Китай усугубил ситуацию, запретив экспорт удобрений, передает CNBC.

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"Война на территории Украины нанесла огромный урон глобальной экономике. Россия заблокировала экспорт жизненно важных удобрений для иностранных фермеров. Поставки сельхозтоваров из Украины в страны Африки и Ближнего Востока также были нарушены. При этом есть еще один фактор, который многие недооценивают. Это действия со стороны Китая", — заявили аналитики из Института Петерсона.

По словам экспертов, проблема заключается в том, что Китай часто ведет себя как маленькая страна, которой нужно решать лишь внутренние проблемы. Но происходящее в Китае напрямую влияет на всю мировую экономику. Таким образом, страна решает внутренние проблемы, перекладывая расходы на людей из-за рубежа. В июле 2021 года власти Китая приказали крупным производителям удобрений приостановить экспорт, чтобы обеспечить внутренний рынок. Когда цены на удобрения по всему миру начали стремительно расти, власти Китая не отменили свой запрет, а наоборот, ввели дополнительные проверки длф будущего экспорта.

По словам аналитиков, дефицит удобрений влияет на общее количество производимых продуктов в мире. И со стороны Китая нет худшего времени для запрета экспорта, чем сейчас, поскольку российско-украинский кризис и так значительно повлиял на мировую продовольственную безопасность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1967762-rossiyu-i-kitay-nazvali-glavnymi-vinovnikami-globalnoy-inflyatsii/