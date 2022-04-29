Американские законодатели возмущены повышением комиссий Visa и Mastercard

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С этого месяца Visa и Mastercard повысили комиссию для бизнеса за использование кредитных карт. Это вызвало возмущение среди американских ритейлеров и законодателей. По их словам, использование кредитной карты обходится покупателям в 700 долларов в год. И в эту сумму не входит оплата за годовое обслуживание карты, передает Quartz.

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Большинство компаний, выпускающих кредитные карты, не взимают дополнительную плату с потребителей за карточные транзакции. Вместо этого они взимают ее с продавцов. Однако эти траты все равно ложатся на плечи покупателей, поскольку ритейлеры вынуждены поднимать цены, чтобы покрыть свои расходы. По данным Национальной федерации розничной торговли США, кредитные карты обходятся обычной американской семье в 700 долларов в год. И эта сумма будет расти по мере того, как карточные операторы будут повышать стоимость комиссии за транзакции.

На прошлой неделе двухпартийная группа из четырех членов Конгресса США призвала Visa и Mastercard прекратить повышение стоимости комиссии. По их данным, последнее повышение цен принесет компаниям около 1,2 млрд долларов.

"Ваша прибыль уже достаточно высока. Если вы будете и дальше повышать цены, то это будет издевательством над простыми людьми", — заявили конгрессмены.

Повышение цен на проведение транзакций связывают с тем, что американцы стали более зависимы от кредитных карт. Количество электронных платежей резко возросло во время пандемии. Ожидается, что в 2022 году розничные продажи в США впервые достигнут триллиона долларов. В прошлом году они составили 885 млрд долларов. COVID-19 и риск заражения заставил многих людей отказаться от наличных денег. 16% потребителей полностью перешли на электронные платежи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1967218-amerikanskie-zakonodateli-vozmuscheny-povysheniem-komissiy-visa-i-mastercard/