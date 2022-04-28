Apollo и Global Management хотят купить производителя кукол Барби

Кукла Барби: Pixabay

Частные инвестиционные компании хотят купить производителя Барби. Компания Mattel ведет переговоры с Apollo и Global Management о возможной продаже. Несколько месяцев назад знаменитая компания, производящая игрушки, объявила о завершении большой корпоративной реорганизации, передает The Wall Street Journal.

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На сегодняшний день рыночная капитализация Mattel составляет 8 млрд долларов. Для частных инвестиционных компаний Mattel выглядит привлекательным вложением, поскольку сейчас инвесторам важно вложить заработанные деньги. Генеральный директор Mattel Инон Крейз заявил, что после реорганизации компания находится на стадии активного роста. В 2021 году продажи Mattel выросли на 21%. Тем не менее акции компании практически не выросли в цене. Более того, они сохраняются на стабильном уровне в течение нескольких десятков лет. По словам Крейза, продажи товаров торговых марок Barbie, Hot Wheels и Fisher-Price стабилизировались после многих лет спада. Генеральный директор рассказал о том, что ему пришлось сократить треть сотрудников и закрыть несколько заводов. Инон Крейз, который ранее работал в телевизионной сфере, также смог наладить отношения с розничными торговцами и голливудскими студиями.

В январе компания заявила, что выиграла лицензию на производство игрушек по мотивам мультфильмов Disney. Ранее линейку кукол-принцесс Disney в течение нескольких лет производил Hasbro. Лицензия от Disney является важнейшим конкурентным преимуществом, поскольку эти куклы пользуются огромной популярностью. В особенности главный хит этой линейки — куклы, изображающие главных героинь мультфильма «Холодное сердце» Эльзу и Анну.

Hasbro сейчас находится на стадии решения собственных проблем. Инвестор Alta Fox Capital Management стремится сменить совет директоров и заставить компанию образовать отдельное подразделение Wizards of the Coast и Digital Gaming. По мнению инвесторов, это подразделение должно выпускать все товары торговой марки Dungeons & Dragons. В 2017 году Hasbro сделали предложение Mattel о поглощении, но сделка не состоялась.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1967024-apollo-i-global-management-hotyat-kupit-proizvoditelya-kukol-barbi/