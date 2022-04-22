Популярность евро упала из-за войны в Украине

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Популярность евро как глобальной валюты снизилась впервые за последние десять лет. Война в Украине и глобальная инфляция повлияли на привлекательность европейской валюты, передает Bloomberg.

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В марте 2022 года привлекательность евро упала до самого низкого уровня. По данным Swift, платежи с использованием евро сейчас занимают лишь 35,4% доли рынка. Это самый маленький показатель с 2011 года. Swift обслуживает более 11 тысяч финансовых учреждений в мире.

В прошлом месяце компания оказалась в центре внимания после того, как ее деятельность была приостановлена в России из-за санкций. Геополитическая неопределенность и глобальная инфляция подтолкнули потребителей больше использовать доллар. В марте доллар стал самой используемой валютой в Swift, заняв 41,1% рынка всех платежей системы. Это самый высокий показатель для американской валюты с начала пандемии. По данным Swift, с 2013 года доллар лидировал в рейтинге популярных валют намного чаще, чем евро.

Что касается других популярных мировых валют, то японская иена в этом месяце упала до своего 20-летнего минимума по отношению к доллару. Ранее, в марте 2022, валюте удалось немного укрепиться и занять 2,8% рынка Swift. На сегодняшний день это максимальный показатель для иены за последний год. Доля транзакций в китайском юане упала до самого низкого уровня с ноября 2021 года, поскольку в последний месяц экономика страны сильно пострадала от очередной вспышки COVID-19.

В понедельник стало известно о том, что розничные продажи в Китае сократились на 3,5%, а уровень безработицы в стране вырос до 5,8% (самый высокий показатель с мая 2020 года). Эти данные усиливают опасения в отношении того, что популярность юаня может также снизиться.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1966138-populyarnost-evro-upala-iz-za-voyny-v-ukraine/