Спрос на смартфоны упал на 11% в 2022 году

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Продажи смартфонов резко упали во всем мире. Это самое сильное падение рынка с момента первой вспышки COVID-19 в марте 2020 года. Основными причинами спада продаж называют распространение штамма «омикрон», вторжение России в Украину и жесткий локдаун в Китае, передает Bloomberg.

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Поставки смартфонов упали на 11% в первом квартале 2022 года. Согласно данным аналитиков Canalys, Apple вернула себе первенство в рейтинге самых популярных производителей смартфонов. iPhone предпочитают 24% потребителей. Следующим по популярности производителем является Samsung, который в прошлом году обогнал Apple в этом рейтинге. Также в пятерку лучших входят китайские компании Xiaomi, Oppo и Vivo.

Исследователи обнаружили, что снижение темпов производства смартфонов прежде всего связано с карантинными ограничениями в Китае, которые повлияли не только на спрос, но и на предложение.

"На производствах наблюдается резкий всплеск случаев заболевания COVID-19. Кроме того, поставщики пытаются справиться с неопределенностью из-за российско-украинской войны и постоянной угрозой инфляции. Все это наложилось на сезонное снижение спроса", — говорит вице-президент Canalys Николь Пэн.

Согласно данным аналитической компании, производство полупроводников в Китае сократилось впервые с начала 2019 года из-за того, что спрос на бытовую технику резко снизился. Однако аналитики предсказывают улучшение эпидемиологической ситуации в Китае. Это значит, что нехватка компонентов может быть устранена в ближайшее время. По словам аналитика Bloomberg Intelligence Ву Джин Хо, глобальный спрос на смартфоны, вероятнее всего, будет снижен в течение всего года из-за растущей инфляции. Хо утверждает, что продажи смартфонов в 2022 году составят примерно 527 млрд долларов, что на 4% ниже целевого показателя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1965939-spros-na-smartfony-upal-na-11-v-2022-godu/