Китай обошел Россию в производстве осетровой икры

Иллюстративное фото: pixabay.com

Запрет на импорт российских морепродуктов в Европу не станет большим ударом для любителей деликатесов. По данным статистики, крупнейшим производителем икры в мире в последние годы является Китай, передает Quartz.

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Когда-то вся икра, которую употребляли в Европе, производилась из белуги, выловленной Россией в Каспийском море. Однако уже в 2018 году 84% мирового производства осетровых приходилось на китайские рыбные фермы, а в 2020 году Китай экспортировал 123 тонны икры. Более трети этого объема предназначалось для ЕС. В этом же году России удалось экспортировать всего лишь тонну своей икры.

Доминирование на рынке морепродуктов стало целью экономики Китая примерно 20 лет назад. В 2001 году страна начала импортировать огромное количество живой икры осетровых рыб. В 2013 году процент импорта начал снижаться, поскольку к этому времени местные компании имели достаточное количество собственной рыбы, чтобы снабжать фермы икрой. Компания Kaluga Queen была основана в 2003 году и на сегодняшний день она является крупнейшим в мире производителем икры. Ежегодно Kaluga Queen производит до 60 тонн икры. Это больше, чем Россия экспортировала за шесть лет: с 2014 по 2020 годы. Kaluga Queen поставляет икру в 22 мишленовских ресторана во Франции, на банкеты в честь вручения премии "Оскар", а также в салоны авиаэкипажей первого класса компаний Lufthansa и American Airlines.

На фоне китайского доминирования производство икры в России в последние годы резко сократилось. Строительство электростанций на берегу Волги привело к почти полному исчезновению диких осетровых. Правительство России запретило коммерческий вылов в этих местах. Он доступен лишь компаниям, подконтрольным государству. Однако эти производства не могут закрыть потребности даже отечественных потребителей, не говоря уже об экспорте. Поэтому, по мнению журналистов Quartz, запрет ЕС на ввоз российских морепродуктов является лишь символическим жестом в сторону того, что когда-то элитную икру ассоциировали исключительно с Россией. На деле же эта санкция никак не скажется на европейских потребителях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1964417-kitay-oboshel-rossiyu-v-proizvodstve-osetrovoy-ikry/