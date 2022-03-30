Сеть супермаркетов Walmart отказалась от продажи сигарет

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Американская сеть супермаркетов Walmart отказалась от продажи табачных изделий в своих магазинах в Калифорнии, Флориде, Арканзасе и Нью-Мексико. На месте, где раньше продавали сигареты, теперь расположены витрины с конфетами и едой навынос, передает The Wall Street Journal.

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В течение нескольких лет руководство сети обсуждало вопрос отказа от продажи табачных изделий. Компания стремилась отказаться от товара, который несет вред потребителям. Согласно статистике, ежегодно 480 тысяч американцев умирают от заболеваний, спровоцированных многолетним курением. Walmart планировали внедрить антитабачную программу еще до пандемии COVID-19, но смогли реализовать ее только сейчас.

Как сообщают источники The Wall Street Journal, руководство компании долго не могло прийти к соглашению по данному вопросу. Часть топ-менеджеров утверждали, что сигареты — это легальный товар, в котором покупатели нуждаются. По их мнению, сеть супермаркетов не должна заниматься моральным надзором. Генеральный директор Walmart Даг Макмиллон давно хотел перенаправить компанию в русло здорового образа жизни, он требовал от подчиненных оптимального решения. По словам источников, отказ от продажи сигарет для Walmart — это не только забота о здоровье покупателей, но и уход от проблемы. Продажи сигарет приносили меньше прибыли, чем продажи конфет, которые теперь расположились на табачных витринах.

Организация торговли табачными изделиями также "съедала" значительную часть прибыли компании. Продажа сигарет требовала специальных закрытых витрин. Кроме того, согласно правилам Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, осуществлять эту торговлю должен был человек, прошедший специальное обучение. Компании легче было отказаться от продажи сигарет, чем продолжать следовать сложным правилам.

В 2018 году, после стрельбы в средней школе в Паркленде, штат Флорида, Walmart повысила возраст покупки оружия до 21 года. Сеть также прекратила продажу боеприпасов, используемых в полуавтоматическом оружии и пистолетах, после стрельбы, которая произошла в 2019 году в одном из магазинов Walmart в Эль-Пасо, штат Техас. В последние годы Walmart также сократила продажи огнестрельного оружия.

По данным Euromonitor International, продажи сигарет в США в прошлом году составили около 95 млрд долларов. Во время пандемии люди стали курить больше, что свело на нет многолетние усилия правительства в антитабачной деятельности. Но в 2021 году, когда у людей снова появилась возможность вести активный образ жизни, продажи сигарет упали на 5,5%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1962566-set-supermarketov-walmart-otkazalas-ot-prodazhi-sigaret/