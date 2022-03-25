Как компании скрывают инфляцию от потребителей, рассказали эксперты

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Компании скрывают инфляцию от потребителей, незаметно уменьшая объем своих продуктов. Бутылки с напитками, тюбики с зубной пастой и многое другое теперь весит меньше за ту же стоимость, передает Quartz.

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Уменьшение объема продукта при сохранении его цены называют "shrinkflation", сочетанием слов "сжатие" (shrink) и "инфляция" (inflation). Так как компании сталкиваются с повышением цен на сырье, они пытаются переложить часть расходов на потребителей и повышают цены на свои продукты. Но некоторые выбирают более изощренный путь: они сохраняют прежнюю цену, но уменьшают объем продукта. Затраты производителя снижаются, а покупатель не видит разницы, потому что вес продукта пишут очень мелким шрифтом.

Юрист по защите прав потребителей Эдвар Дворски говорит, что в условиях инфляции у компаний есть три пути: увеличить цену, использовать более дешевое сырье или незначительно уменьшить объем конечного продукта. Обычно производители хотят оставить цены на конкурентном уровне и не хотят вызывать недовольство потребителей. Поэтому выбирают путь уменьшения объема продукции. Так, например, компания Gatorade, выпускающая спортивный напиток PepsiCo, начала продавать его в обновленной бутылке. Ранее покупатель мог купить за $1,69 бутылку весом 32 унции, сейчас — 28 унций. Это эквивалентно увеличению цены на 14%. В компании заявили, что дело не инфляции, а в удобстве. Новые бутылки более эргономичные и их удобнее держать в руке.

Незаметное уменьшение количества продукции является законным до тех пор, пока пустое место в упаковке выполняет какую-то функцию. Так, воздух в пакете чипсов нужен для того, чтобы чипсы не ломались. Флакон аспирина не полностью заполнен таблетками, чтобы в него мог войти клапан от крышки. В целом, компании могут изменять упаковку по своему усмотрению, и не обязаны сохранять количество продукции на одинаковом уровне. Точно так же, как и потребители не обязаны покупать их продукцию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1961906-kak-kompanii-skryvayut-inflyatsiyu-ot-potrebiteley-rasskazali-eksperty/