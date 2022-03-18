Лимит беспошлинного ввоза интернет-покупок увеличат в ЕАЭС

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Жители стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на данный момент должны оплачивать пошлину за посылки, пришедшие из-за границы ЕАЭС, стоимость которых превышает 200 евро. Но этот лимит будет увеличен, передает NUR.KZ.

По сообщению российского информационного агентства ТАСС, совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрил повышение лимита беспошлинной интернет-торговли с 200 евро до 1 000 евро.

Это значит, что казахстанцы могут заказывать товары из-за границы ЕАЭС стоимостью до 1 000 евро и не оплачивать при их получении таможенную пошлину.

Как отмечает официальный представитель ЕЭК Ия Малкина, эта мера позволит поддержать граждан, заказывающих товары для личного пользования в зарубежных интернет-магазинах, а также избежать дефицита товаров.

"Принято решение о повышении лимита беспошлинного ввоза товаров для физических лиц до 1 000 евро для товаров, перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях.

Лимит увеличен на временной основе - до 1 октября 2022 года. В случае если стоимость посылки превышает эту сумму или ее вес составляет более 31 кг, необходимо будет заплатить пошлину в размере 15% от стоимости заказа, но не менее 2 евро за 1 кг", - также отметила Малкина.

Кроме того, совет ЕЭК принял решение расширить возможности упрощенной и ускоренной регистрации лекарств. Эти нововведения позволят фармпроизводителям минимизировать потери от нарушения логистических цепочек.

Также это решение упростит доступ пациентов к лекарствам при угрозах возникновения чрезвычайных ситуаций, а также к группам препаратов высокотехнологичной, прорывной терапии и орфанных лекарств.

Еще одним решением совета стало расширение перечня товаров для госзакупок в ЕАЭС. Он был дополнен 52 товарами из шести отраслей, что позволит дать доступ поставщикам этих товаров к участию в госзакупках, снимет существующие административные барьеры и сократит расходы бизнеса.

Напомним, что два года назад лимит на беспошлинный ввоз товаров, наоборот, планировали значительно сократить.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1961408-limit-besposhlinnogo-vvoza-internet-pokupok-uvelichat-v-eaes/