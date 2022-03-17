Казахстан вышел на 15-е место по объему "золотых" резервов в мире

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Резервы золота и свободно конвертируемой валюты помогают Казахстану бороться с экономическим кризисом. По сравнению с допандемийным началом 2020 года стране удалось нарастить объем золотовалютных резервов и подняться на 15-ю строчку в мировом рейтинге.

За последний месяц стоимость доллара США по отношению к тенге выросла почти на 19%. Курс национальной валюты, несмотря на некоторые корректировки, продолжает держаться на рекордно низких значениях.

В связи с этим Национальным банком РК и правительством страны реализуется комплекс антикризисных мер. В том числе проведение валютных интервенций, применение метода Франкфуртского аукциона при определении курса тенге и так далее.

Антикризисные меры требуют затрат, поэтому в тяжелые экономические времена золотовалютные резервы используются для сглаживания ситуации и удержания экономики "на плаву".

Вместе с тем нельзя допустить их сокращения, поэтому даже в кризисное время они постоянно пополняются.

Сколько золота и валюты в резервах Казахстана

По данным мониторингового агентства Ranking.kz, к началу февраля текущего года валовые международные резервы страны, которые состоят из золота и свободно конвертируемой валюты, составили 33,4 миллиарда долларов США.

По сравнению с январем 2020 года, это на 13,8% больше. То есть, несмотря на кризис, связанный с пандемией COVID-19, золотовалютные резервы страны заметно увеличились.

При этом в период продолжительного экономического кризиса – с 2012-го по 2014 год – золотовалютные резервы страны, наоборот, рекордно сократились.

Инфографика: ranking.kz

Почему растет доля золота в резервах страны

В тот же период несколько лет назад начался процесс переориентирования портфеля совокупных международных резервов Казахстана в пользу золота, которое считается средством сбережения и защитой от обесценения валюты и инфляции.

Если по состоянию на конец января 2013 года в структуре резервов страны основную долю занимали активы в иностранной валюте, а на золото приходилось всего 23,3%, то сейчас ситуация прямо противоположная - на конец января 2022 года доля золота в международных резервах РК составила 66,4%.

Несмотря на то, что за последний год золото практически не увеличилось в цене, аналитики считают, что в долгосрочной динамике оно будет дорожать.

Сегодня стоимость этого драгоценного металла составляет 1,9 тысячи долларов за унцию, при этом в январе 2016 года показатель составлял лишь около 1 тысячи, а в начале 2000-го и вовсе не превышал 300 долларов.

Инфографика: ranking.kz

Какое место занимает Казахстан в мировом рейтинге

Казахстан не единственная страна, где делают упор именно на увеличение «золотых» запасов. К примеру, в золотовалютных резервах США на долю золота приходится 66,2%, в Германии - 66,2%, в Италии - 62,9%, во Франции - 58,3%, в Нидерландах - 55,7%.

Эти страны входят в число 15 мировых лидеров в рейтинге по объему золота в золотовалютных резервах на март 2022 года. Замыкает этот список Казахстан, который благодаря активной покупке золота поднялся на 15 место.

Без учета Международного валютного фонда (МВФ) и Европейского центрального банка (ЕЦБ) страна и вовсе занимает 13 место, обойдя Португалию.

Напомним, что еще полтора года назад Казахстан в данном рейтинге занимал 16 место.

Сейчас «золотой резерв» страны составляет 385,3 тонны, причем основной объем драгоценного металла был приобретён за последние 10 лет. За прошлый год было приобретено 14,5 тонны золота, а максимальный объем покупки наблюдался в 2018 году - 50,6 тонны.

Инфографика: ranking.kz

Эксперты отмечают, что дальнейшее увеличение «золотых» запасов, несмотря на текущий кризис, поможет сохранить резервы страны и сохранить ее позиции в мировом рейтинге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1961250-kazahstan-vyshel-na-15-e-mesto-po-obemu-zolotyh-rezervov-v-mire/