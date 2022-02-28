Как новые ставки утильсбора могут повлиять на рынок автомобилей в Казахстане

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Ранее в Казахстане было озвучено решение о снижении ставок утилизационного сбора. Однако, вопреки ожиданиям казахстанцев, это может не повлиять на высокую стоимость машин. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Напомним, что вопрос об отмене или пересмотре ставок утилизационного сбора был одним из важнейших пунктов среди требований, озвучиваемых во время массовых волнений в январе 2022 года.

Позже в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития сообщили, что ставки будут снижены на 50%.

О том, как это может отразиться на стоимости автомобилей для казахстанцев, рассказал Алексей Алексеев, главный редактор журнала "За рулем" в Казахстане.

Дефицит и высокие цены останутся

На формирование цен для казахстанских покупателей автомобилей влияют различные факторы. И, помимо утилизационного сбора, большую роль играет отношение спроса и предложения.

"В 2022 году продолжится мировой дефицит полупроводников, а, следовательно, сохранится высокий спрос на новые автомобили и их нехватка в дилерских центрах.

В условиях дефицита снижать цены не имеет смысла.

Дефицит новых автомобилей будет держать в напряжении и рынок подержанных автомобилей, так как в условиях нехватки новых машин покупатель идет на вторичный рынок", – сообщает Алексей Алексеев.

Другими словами, новых машин будет недостаточно для удовлетворения спроса населения. И поэтому даже уменьшение ставок утильсбора на ввозимые в страну автомобили не приведет к снижению цен на вторичном рынке.

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При этом специалист отмечает, что продажи новых машин в Казахстане за прошлый год выросли до 117 тыс. единиц. Но это значительно меньше рекордных значений 2011 года, когда продажи достигали 165 тыс. автомобилей.

Поэтому в текущих условиях не удастся покрыть внутренний спрос, а ажиотаж в сфере легковых авто и высокие цены могут сохраниться.

Для чего нужен утильсбор

Напомним, что, согласно сообщению МИИР, утилизационный сбор в настоящее время является инструментом защиты внутреннего рынка. Однако это распространенная международная практика.

Некоторые страны применяют различные методы защиты собственного рынка - от полного запрета импорта до ограничительных мер в виде увеличенной таможенной пошлины или экосбора.

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"Существует миф, что утильсбор введен для прямой поддержки автопрома. Якобы из аккумулируемых средств выплачиваются некие субсидии отечественным заводам.

Это неправда. Деньги, которые получают производители, в действительности являются их же собственными средствами, ранее выплаченными в качестве утилизационной пошлины.

Это требование ВТО: производитель обязан, как и импортеры, заплатить утильсбор. Но затем уплаченные деньги он получает обратно.

Это сделано для того, чтобы цена автомобиля, произведенного в стране, не увеличилась для потребителя", – сообщал ранее вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев.

По его словам, новые автомобили, комбайны и тракторы, произведенные в Казахстане, продаются без утильсбора в цене. То есть, на стоимость новых автомобилей пониженный утильсбор не повлияет.

Однако иного мнения придерживается главный редактор журнала "За рулем" в Казахстане:

"Я опросил автомобильных дилеров, и как минимум 80% из них готовы снизить цены на новые автомобили на величину снижения ставки утильсбора в качестве реакции.

Кто-то сразу, кто-то - начиная с мая, на новое поступление автомобилей. Это похвально, но сомневаюсь, что снижение цен сохранится надолго", - говорит Алексей Алексеев.

Другими словами, обновленные ставки утилизационного сбора могут привести к некоторому временному снижению цен на новые машины. Однако это может оказаться краткосрочным явлением.

А из-за сохраняющегося дефицита предложений вторичный рынок может остаться довольно дорогим для потребителя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1957966-kak-novye-stavki-utilsbora-mogut-povliyat-na-rynok-avtomobiley-v-kazahstane/