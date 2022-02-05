Составлен рейтинг городов по росту цен на "вторичку": Алматы и Нур-Султан не вошли в тройку

Алматы. Фото: pexels.com

Составлен рейтинг городов Казахстана по росту цен на рынке вторичного жилья за год. Исследование провели аналитики Krisha.kz.

Список возглавил город Актау, где "вторичка" подорожала на 41%. Квартиру, которую год назад можно было купить за 7-8 млн, теперь оценивают почти в 11 млн тенге.

На втором месте Актобе с ростом в 35%, третью строчку занимает Кызылорда, где цены подскочили на 34%. Здесь условная 1-комнатная квартира подорожала почти на 2-2,5 млн тенге.

Алматы на четвертом месте (+33,7%). 1-комнатные квартиры увеличились в цене с 17 до 23 млн, 2-комнатные - с 24 до 32 млн, 3-комнатные - с 31 до 41 млн тенге.

Костанай находится на пятой строчке (+32,3%), квартиры за 10 млн теперь стоят порядка 13 млн тенге.

Нур-Султан расположился в середине рейтинга. За год цены выросли на четверть. Средняя 1-комнатная квартира стоила 13,5 млн, сейчас - 17 млн тенге. Двухкомнатные подорожали с 20-21 до 25 млн, трехкомнатные - с 33 до 36 млн тенге.

Минимальный прирост в пределах 15-16% произошел в Петропавловске и Кокшетау.

Специалисты отмечают, что рост цен продолжается. За последний месяц жилье в Казахстане в среднем подорожало на 3%.

Максимальный прирост в Актау (+7,1%), в Шымкенте, Павлодаре и Актобе - от 3,6 до 4,5%. Минимальный - в Кокшетау, Караганде и Петропавловске (от 1,4 до 1,7%).

Рейтинг: krisha.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1954702-sostavlen-reyting-gorodov-po-rostu-tsen-na-vtorichku-almaty-i-nur-sultan-ne-voshli-v-troyku/