Какой вид топлива самый востребованный в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Количество легковых автомобилей в Казахстане достигло почти четырех миллионов единиц. Какой вид топлива чаще пользуется спросом у автомобилистов и как менялась его стоимость, читайте в материале NUR.KZ.

Как сообщают специалисты мониторингового агентства Energyprom.kz, в Казахстане растет количество транспортных средств. На 1 ноября 2021 года в стране насчитывалось 3,8 млн легковых автомобилей.

К примеру, только в Алматинской области зарегистрировано 476 тыс. машин. Также большое количество легкового транспорта насчитывается в Алматы (461,7 тыс.) и Туркестанской области (312,1 тыс.). В столице зарегистрировано 272,3 тыс. транспортных единиц.

Инфографика: Energyprom

Какой вид топлива наиболее востребован

Владельцы указанного количества легковых автомобилей в качестве топлива используют:

бензин (88,1%) - 3,3 млн транспортных средств;

транспортных средств; дизельное топливо - 74,1 тыс . авто;

. авто; газ (0,1%) - 3,9 тыс. машин;

машин; смешанное топливо (7,8%) - 296,6 тыс. авто (на бензине, на газобаллонном и электрическом топливе);

авто (на бензине, на газобаллонном и электрическом топливе); 500 автомобилей используют электрическое топливо.

За последние пять лет количество автомобилей, работающих на газе, увеличилось на 5,8%, а на смешанном топливе — в 2,7 раза.

Инфографика: Energyprom

Как изменились цены на ГСМ

В декабре 2021 года цены на горюче-смазочные материалы (ГСМ) для личных транспортных средств выросли на 0,6% за месяц и сразу на 23,2% за год.

В разрезе регионов ощутимее всего стоимость ГСМ за месяц увеличилась в Алматы и Алматинской области (по 1,2%).

В годовой динамике сильнее всего выросли цены на горюче-смазочные материалы в Западно-Казахстанской (28,2%), Акмолинской (26,3%) и Северо-Казахстанской (26,2%) областях. В остальных регионах месячный рост цен составил от 21% до 25,4%.

Инфографика: Energyprom

Какие виды топлива подорожали за год

Цена бензина в среднем выросла за год на 19,6%. В том числе:

АИ-92 — на 19,4% ,

, АИ-98 — на 20,8% ,

, АИ-95/АИ-96 — на 21,7%.

Дизельное топливо выросло в цене на 46,5%:

летнее — на 32,5% ,

, зимнее — на 62,8%.

Тем временем рост цен на газ составил 12,9%.

Природный газ, транспортируемый по распределительным сетям, обходился гражданам в среднем 26 тенге за 1 куб. м, сжиженный — 162 тенге за кг, сниженный газ в баллонах — 4,5 тыс. тенге за 50 литров (или 89,7 тенге за литр).

Инфографика: Energyprom

Напомним, что, согласно рейтингу стоимости автомобильных парковок в 48 столицах мира, самые дорогие парковки располагаются в Лондоне, где час достигает $11,29, а дешевле всего припарковать свою машину жителям Еревана, где за час парковки они платят $0,21 .

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1951527-kakoy-vid-topliva-samyy-votstrebovannyy-v-kazahstane/