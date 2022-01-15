Экспорт из Китая вырос на 20,9% в 2021 году

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Экспорт из Китая в декабре 2021 года вырос на 20,9%, в то время как импорт не оправдал ожиданий и вырос всего на 19,5%. Это удивило аналитиков, которые прогнозировали, что расти будет именно импорт, передает CNBC.

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По прогнозам аналитиков, экспорт должен был вырасти на 20%, а импорт — на 26,3%. В показателе за декабрь также отмечается резкое замедление по сравнению с ноябрем, когда импорт вырос на 31,7% в годовом исчислении. В ноябре экспорт вырос на 22%.

«Мы ожидаем, что экспорт из Китая будет стабильным в первом квартале 2022 года из-за устойчивого мирового спроса и обострения пандемии во многих развивающихся странах. В настоящее время сильный экспорт может быть единственным фактором, который сможет укрепить экономику Китая. Мы ожидаем, что инвестиции в инфраструктуру станут вторым фактором роста в ближайшие несколько месяцев», — заявил экономист Живэй Чжан.

Ожидается, что в понедельник Китай опубликует данные по ВВП за 2021 год. Крупнейшими торговыми партнерами Китая являются Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, Европейский союз и США. Согласно таможенным данным, экспорт в США вырос на 27,5% за 2021 год и достиг 576,11 млрд долларов, а импорт вырос на 32,7%, достигнув 179,53 млрд долларов. Это говорит о том, что в 2021 году положительное сальдо торгового баланса Китая с США составило 396,58 млрд долларов. Профицит растет второй год подряд после падения в период с 2018 по 2019 год на фоне торговой напряженности с США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1951181-eksport-iz-kitaya-vyros-na-209-v-2021-godu/