Продавцы со всего мира массово занимают складские помещения

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В мире может случиться нехватка складских помещений. Растущий спрос на онлайн-торговлю и проблемы в поставках привели к тому, что у розничных продавцов возникла острая необходимость использовать склады. Количество свободных складских помещений по всему миру достигает рекордно низких значений, передает BBC.

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По данным исследовательской компании Euromonitor, с начала пандемии онлайн-торговля выросла на 43,5% и достигла 2,87 трлн долларов во всем мире. Почти половина этих объемов приходится на Азию. Кроме того, мир испытывает глобальный кризис с поставками, за которым последовали сбои в работе заводов и судоходной отрасли Азии, США и Великобритании, а также нехватка водителей грузовиков. Это подтолкнуло бизнесменов к тому, чтобы в полной мере использовать мощности складских помещений. Количество свободных складов по всему миру стремительно уменьшается. Это особенно характерно для азиатского региона, поскольку многие вещи ежедневного потребления производятся именно там.

«Текущий уровень свободных складских площадей в Азии составляет около 3%, что является историческим минимумом. Требования со стороны электронной коммерции и продолжающиеся сбои в цепочках поставок вынуждают бизнесменов иметь под рукой высокий страховой запас товаров», — говорит Генри Чин из CBRE, крупнейшей в мире компании, предоставляющей услуги в сфере коммерческой недвижимости.

Например, сингапурская сеть RedMart в прошлом году переехала в склад, размеры которого в четыре раза больше, чем в предыдущем складском пространстве, которое занимала компания. Новый объект имеет высоту 12 метров и занимает площадь, эквивалентную семи футбольным полям. Согласно опросу, проведенному CBRE, три четверти компаний, использующих склады в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявили, что они заинтересованы в расширении в ближайшие три года. Это указывает на то, что спрос на складские площади будет расти. Учитывая это, складские помещения станут еще более автоматизированными и многоэтажными.

Эта тенденция не лишена критики. В течение многих лет эксперты переживали, что людей на производстве заменят роботы, а идея складов, которые занимают все больше места, вызывает такие же опасения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1950954-prodavtsy-so-vsego-mira-massovo-zanimayut-skladskie-pomescheniya/