Эксперты: Экономика Турции все еще уязвима

Иллюстративное фото: Ozan Kose/AFP/Getty Images

Турецкая экономика стабилизировалась после резкого падения курса лиры, но аналитики относятся к этому скептически. Растущая инфляция и высокая долларизация банковской системы делают экономику Турции уязвимой, передает The Wall Street Journal.

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Новая политика борьбы с экономическим кризисом в Турции привлекает внимание к исторически устойчивой структуре, банкам. Вера в местную банковскую систему остается непоколебимой, несмотря на неоднократные обесценивания валюты и увольнения руководителей центральных банков. Кредиторы страны находятся в центре правительственного плана по спасению лиры, обнародованного на этой неделе. Он предусматривает выплаты для граждан за хранение своих банковских вкладов в лирах, а также за то, чтобы они не выводили деньги из банковской системы, что бы ни происходило на валютных рынках.

На данный момент ситуация с курсом лиры стабилизировалась, турецкой экономике удалось восстановить часть огромных потерь, которые она понесла в этом году. Но некоторые аналитики все еще относятся скептически к принимаемым мерам. Растущая инфляция и высокая долларизация банковской системы делают турецкую экономику уязвимой. Что может спровоцировать обострение ситуации? Желание вкладчика использовать доллары, хранящиеся в банковской системе своей страны. Турецкие банки теряют доступ к международным долларовым рынкам и могут заморозить финансовую систему, что побудит правительство к еще более решительным действиям, в том числе по контролю за движением капитала.

Одна из причин, по которой турки доверяют банкам заключается в том, что они хранят там сбережения не только в лире, но и в долларах и евро. Почти две трети депозитов в банковской системе хранятся в иностранной валюте. Накопления в долларах стали популярны после валютного кризиса 2018 года. Но тревожным признаком является тот факт, что скорость, с которой банки могут возмещать истекающую долларовую задолженность, упала ниже 100%. Банки выдают меньше новых кредитов, чем должны это делать. Кроме того, банки выдают правительству ссуды в долларах.

Экономисты говорят, что апокалипсис настанет в том случае, если турецкие вкладчики захотят изъять свои доллары из банков. Банки обратятся к ЦБ с просьбой вернуть свои долларовые резервы. Если центральный финансовый институт не сможет выполнить требования, банки не смогут платить вкладчикам. Может произойти то, что в свое время случилось во время финансового кризиса 2020 года в Ливане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1948500-eksperty-ekonomika-turtsii-vse-esche-uyazvima/