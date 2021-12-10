Сколько казахстанцев недовольно уровнем своей потребительской защищенности

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Низкое качество товаров, незаконное использование товарного знака и многие другие нарушения требуют принятия радикальных мер. Основным способом в борьбе с такого рода нарушениями является цифровая маркировка товаров. Какие товары подлежат маркировке, а какие уже маркируются, читайте в материала NUR.KZ

По информации мониторингового агентства EnergyProm, за три прошедших квартала с рынков РК изъяли почти 4 тонны опасной пищевой продукции.

В Казахстане наблюдается рост некачественного, контрафактного или фальсифицированного товара.

На сегодня казахстанцы не удовлетворены уровнем потребительской защищенности, растет количество жалоб на качество товаров и услуг.

По итогам 2020 года в Комитет по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК обратилось в 3,5 раза больше граждан (21 000), чем в 2019 году.

В различные инстанции по вопросам качества товаров обратились 49 000 человек, что на 63% больше, чем в прошлом году. А за первые пять месяцев текущего года поступило более 6 000 обращений граждан.

Инфографика: EnergyProm

Помимо жалоб населения и административных нарушений, наблюдается также рост количества соответствующих уголовных правонарушений.

По итогам десяти месяцев 2021 года по статье «Экономическая контрабанда» было зарегистрировано 69 уголовных правонарушений — сразу в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Растут уголовные дела по статьям: «Нарушение порядка и правил маркировки подакцизных товаров акцизными марками и (или) учетно-контрольными марками, подделка и использование акцизных марок и (или) учетно-контрольных марок», «Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», «Незаконное использование товарного знака».

Приоритетной задачей является выявление фактов фальсификации товаров, особенно продуктов питания и лекарственных средств.

Наиболее эффективным инструментом в противодействии подобным нарушениям является метод маркировки товаров.

Международная практика показывает, что маркировка товаров гарантирует качество и безопасность товаров, оберегая потребителей от подделок и контрафакта, к тому же помогает уменьшать теневой оборот.

Иллюстративное фото: Pixabay

Введение цифровой маркировки

Цифровая маркировка товаров является межнациональным проектом, реализуемым на территории Евразийского экономического союза.

Поэтапное введение цифровой маркировки на разные виды товаров оказывает положительное влияние на экономические процессы страны.

Цифровая маркировка представляет собой код в виде квадрата с белыми и черными полями (визуально похож на QR-код), в котором хранится информация о производителе товара, серийный номер и защита от подделки. По нему можно отследить историю товара от момента производства до получения потребителем.

Отсканировав цифровой код с помощью мобильного приложения покупатель сам может проверить происхождение товара.

На данный момент, согласно Приказу Министра финансов, двумерным кодом Data Matrix маркируются табачные изделия (с 1 октября 2020 года) и, согласно Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития - обувь (с 1 ноября 2021 года).

Ранее решением Совета Евразийской экономической комиссии цифровая маркировка была установлена на изделия из натурального меха, с помощью которой за семь месяцев 2019 года выросло поступление налогов и таможенных платежей в бюджет на 55% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Единым оператором маркировки в Казахстане является АО «Казахтелеком», технологическую поддержку которому оказывает ТОО «Казахстанская Марка».

Инфографика: EnergyProm

По данным исследования Nielsen, объем нелегального оборота табачных изделий в Казахстане в 2017 году составил 1,8%, в 2018 — 2,8%, в 2019 — 2,3%, в 2020 — 3%. По данным ВОЗ, нелегальный оборот табачных изделий в среднем снижает цену на 4% и способствует увеличению всемирного потребления табака на 2%, что, в свою очередь, ведет к гибели около 164 тыс. человек в год.

После введения обязательной маркировки ожидается уменьшение доли теневого оборота, который на рынке легкой промышленности страны достигает 63% от общего оборота, на рынке обуви — 48,5%, на рынке алкоголя — 25%, в фармацевтике — 12%.

Инфографика: EnergyProm

Среди граждан бытует мнение, что после введения обязательной маркировки на товары, цены на них значительно увеличатся. Но это не соответствует действительности.

По данным Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, расходы производителей и импортеров, связанные с маркировкой, составят в среднем от 0,1% до 2,5% от стоимости одной пары обуви.

После введения цифровой маркировки на молочные продукты, согласно данным Комитета статистики, стоимость молочной продукции может подорожать не более чем на 1,76%. Планируется, что затраты производителей на оборудование составят от 0,5 до 9,2 млн тенге на одну линию. А доля этих расходов в структуре конечной цены молочных продуктов составит от 0,6 до 0,15%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1946272-skolko-kazahstantsev-nedovolno-urovnem-svoey-potrebitelskoy-zaschischennosti/