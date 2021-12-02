Почему дешевые бензин и дизель стали дорогими в Казахстане

Стоимость производства бензина и дизеля в стране рекордно низкая. Однако до потребителя окончательная цена оказывает выше. На этот процесс влияют и возникающие дефициты топлива. О том, почему сложилась подобная ситуация и что будет с рынком топлива в Казахстане, читайте в материале NUR.KZ.
Производство бензина за 3 квартала 2021 года в Казахстане достигло 3,89 млн тонн. А дизеля – 4,2 млн тонн.
Это превышает аналогичные показатели прошлого года на 6,1% и 7% соответственно.
Всего в Казахстане работают три нефтеперерабатывающих завода (НПЗ), которые прошли процесс модернизации и фактически покрывают весь внутренний спрос.
Однако все равно в стране регулярно возникает проблема с дефицитом топлива и его подорожанием. О причинах этого явления рассказал аналитический портал Ranking.kz.
Почему дешевое топливо становится дорогим
Несмотря на пандемию и кризиную ситуацию, производство топлива за 2020 год в стране практически не сокращалось (всего на 1% меньше, чем в 2019 году).
Однако на потребительском рынке возникает ситуация с острой нехваткой дизеля и бензина.
То есть, с одной стороны НПЗ полностью покрывают внутренний спрос по уровню производства. При этом производимое топливо оказывается значительно дешевле, чем в других странах. А с другой – ежегодно возникает нехватка этого топлива. Одной из причин этого явления аналитики называют транзитный поток транспорта, который закупает бензин в Казахстане и вывозит его за границу.
Напомним, что также были обнаружены случаи незаконного вывоза топлива.
В результате государство вынуждено закупать бензин или дизель в тех же странах, куда они были вывезены.
То есть изначально дешевые и вывезенные из Казахстана продукты НПЗ закупаются обратно в страну уже по более высоким ценам. Это приводит к подорожанию топлива на внутреннем рынке.
Другими словами, бензин и дизель в Казахстане дорожают, так как являются дешевыми.
Сравнение цен в Казахстане и других странах
Напомним, что по ценам на бензин наше государство входит в список 10 стран с наиболее дешевым топливом. А по стоимости дизеля – на 21 месте из 167.
При этом во всех приграничных странах топливо намного дороже, чем на казахстанском рынке.
Так, данные GlobalPetrolPrices на 22 ноября 2021 года указывают, что:
- в России бензин в среднем на 47,9% дороже, чем в Казахстане, а дизель – на 20,8%;
- в Кыргызстане разница достигает 63,9% и 15,7% соответственно,
- в Узбекистане — бензин более чем вдвое, а дизель на 54,1% дороже, чем в Казахстане.
И это не считая Китая, где бензин дороже почти втрое, а дизель почти в два раза.
Поэтому транзитный транспорт из соседних стран активно заправляется в Казахстане и фактически вывозит топливо, сокращая его запасы на внутреннем рынке.
Рост цен неизбежен
Стоимость бензина на внутреннем рынке страны регулируется механизмами спроса и предложения.
При этом нефтедобывающие компании продают сырую нефть на НПЗ по ценам ниже ее себестоимости, что и делает казахстанский рынок более дешевым.
А дешевое топливо скупается и вывозится транзитным транспортом или другими способами и продается за границей (и даже обратно в Казахстан).
В итоге создаваемый дефицит приводит к высокому спросу и росту цен внутри страны.
Как отмечают аналитики, выходом из сложившейся ситуации может стать только увеличение стоимости топлива на отечественном рынке.
При этом подорожание бензина и дизеля до 1 января 2025 года будет неизбежным в рамках уравнивания цен на общем рынке нефти и нефтепродуктов в ЕАЭС.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1944863-pochemu-deshevye-benzin-i-dizel-stali-dorogimi-v-kazahstane/