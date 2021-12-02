Почему дешевые бензин и дизель стали дорогими в Казахстане

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Стоимость производства бензина и дизеля в стране рекордно низкая. Однако до потребителя окончательная цена оказывает выше. На этот процесс влияют и возникающие дефициты топлива. О том, почему сложилась подобная ситуация и что будет с рынком топлива в Казахстане, читайте в материале NUR.KZ.

Производство бензина за 3 квартала 2021 года в Казахстане достигло 3,89 млн тонн. А дизеля – 4,2 млн тонн.

Это превышает аналогичные показатели прошлого года на 6,1% и 7% соответственно.

Всего в Казахстане работают три нефтеперерабатывающих завода (НПЗ), которые прошли процесс модернизации и фактически покрывают весь внутренний спрос.

Однако все равно в стране регулярно возникает проблема с дефицитом топлива и его подорожанием. О причинах этого явления рассказал аналитический портал Ranking.kz.

Почему дешевое топливо становится дорогим

Несмотря на пандемию и кризиную ситуацию, производство топлива за 2020 год в стране практически не сокращалось (всего на 1% меньше, чем в 2019 году).

Динамика производства топлива в Казахстане. Источник: Ranking

Однако на потребительском рынке возникает ситуация с острой нехваткой дизеля и бензина.

То есть, с одной стороны НПЗ полностью покрывают внутренний спрос по уровню производства. При этом производимое топливо оказывается значительно дешевле, чем в других странах. А с другой – ежегодно возникает нехватка этого топлива. Одной из причин этого явления аналитики называют транзитный поток транспорта, который закупает бензин в Казахстане и вывозит его за границу.

Напомним, что также были обнаружены случаи незаконного вывоза топлива.

В результате государство вынуждено закупать бензин или дизель в тех же странах, куда они были вывезены.

То есть изначально дешевые и вывезенные из Казахстана продукты НПЗ закупаются обратно в страну уже по более высоким ценам. Это приводит к подорожанию топлива на внутреннем рынке.

Другими словами, бензин и дизель в Казахстане дорожают, так как являются дешевыми.

Сравнение цен в Казахстане и других странах

Напомним, что по ценам на бензин наше государство входит в список 10 стран с наиболее дешевым топливом. А по стоимости дизеля – на 21 месте из 167.

При этом во всех приграничных странах топливо намного дороже, чем на казахстанском рынке.

Сравнение цен на топливо в Казахстане и приграничных странах. Источник: Ranking

Так, данные GlobalPetrolPrices на 22 ноября 2021 года указывают, что:

в России бензин в среднем на 47,9% дороже, чем в Казахстане, а дизель – на 20,8%;

в Кыргызстане разница достигает 63,9% и 15,7% соответственно,

в Узбекистане — бензин более чем вдвое, а дизель на 54,1% дороже, чем в Казахстане.

И это не считая Китая, где бензин дороже почти втрое, а дизель почти в два раза.

Поэтому транзитный транспорт из соседних стран активно заправляется в Казахстане и фактически вывозит топливо, сокращая его запасы на внутреннем рынке.

Рост цен неизбежен

Стоимость бензина на внутреннем рынке страны регулируется механизмами спроса и предложения.

При этом нефтедобывающие компании продают сырую нефть на НПЗ по ценам ниже ее себестоимости, что и делает казахстанский рынок более дешевым.

А дешевое топливо скупается и вывозится транзитным транспортом или другими способами и продается за границей (и даже обратно в Казахстан).

В итоге создаваемый дефицит приводит к высокому спросу и росту цен внутри страны.

Как отмечают аналитики, выходом из сложившейся ситуации может стать только увеличение стоимости топлива на отечественном рынке.

При этом подорожание бензина и дизеля до 1 января 2025 года будет неизбежным в рамках уравнивания цен на общем рынке нефти и нефтепродуктов в ЕАЭС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1944863-pochemu-deshevye-benzin-i-dizel-stali-dorogimi-v-kazahstane/