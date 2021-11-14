Топливо на 50 млн тенге пытались вывезти из Казахстана (фото)

Фото с места событий: ПС КНБ РК

Попытку незаконного вывоза топлива из Казахстана пресекли сотрудники погранслужбы КНБ РК, сообщается в официальном Instagram ведомства.

В КНБ отметили, что, несмотря на действующие в Казахстане временные ограничения на вывоз топлива и нефтепродуктов, некоторыми физическими и юридическими лицами предпринимаются попытки незаконного перемещения ГСМ.

Например, 13 ноября пограничным нарядом ПС КНБ РК в пункте пропуска "Чальдовар" (железнодорожный) Меркенского района Жамбылской области предотвращена попытка незаконного вывоза с территории Казахстана, предположительно, дизельного топлива в количестве 68 тонн и бензина в количестве 120 тонн.

Вид топлива будет установлен экспертизой, добавили в ведомстве.

Как рассказали в КНБ, транспортировка трех цистерн с топливом осуществлялась грузовым железнодорожным составом под видом газового конденсата.

Задержанный товар после проведения экспертиз передадут в областной ДГД. Предварительная стоимость задержанного топлива составила около 50 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1942107-toplivo-na-50-mln-tenge-pytalis-vyvezti-iz-kazahstana-foto/