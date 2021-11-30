Как изменились розничные цены на уголь в Казахстане

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Сколько было добыто разного вида угля, как распределился спрос на него и какие были установлены цены, читайте в материале Нурфин.

По данным мониторингового агентства EnergyProm, за прошедшие десять месяцев текущего года в стране было добыто 92,6 млн тонн каменного угля, включая лигнит и угольный концентрат.

Это немногим больше, чем за такой же период 2020 года, а именно на 1,6%. За весь прошлый год добыли 113,4 млн тонн угля, это на 1,4% меньше, чем в позапрошлом году.

Инфографика: EnergyProm

Лидирует по добыче полезного ископаемого, как всегда, Павлодарская область, предоставляя 58% добычи по стране. В этом году показатель добычи угля там составил 53,7 млн тонн, что меньше на 0,5% в годовом выражении.

Карагандинская область в годовом выражении показала прирост на полтора процента. Общее количество добытого угля по области составило 31,4 млн тонн.

Восточно-Казахстанская область увеличила добычу угля за год на 15,2%, на ноябрь 2021 года предоставив 7 млн тонн.

В денежном выражении с начало текущего года каменного угля добыто на 291,7 млрд тенге.

Добыча по видам угля

По видам угля добыча распределилась следующим образом:

Каменного угля добыто 85,7 млн тонн, что составляет основную часть всей добычи, которая увеличилась на 2,1% за год.

что составляет основную часть всей добычи, которая увеличилась на 2,1% за год. В том числе энергетического каменного угля получено в размере 12,2 млн тонн , а коксующего - 7,6 млн тонн .

, а коксующего - . Бурого угля, или лигнита, получено меньше ( 3,6 млн тонн ), чем в прошлом году на 7,2%.

), чем в прошлом году на 7,2%. Добыча угольного концентрата незначительно сократилась на 0,5% и составила 3,3 млн тонн.

Инфографика: EnergyProm

Рынок сбыта каменного угля

Основная реализация угля происходит на внутреннем рынке и составляет в этом году 58,4 млн тонн, по сравнению с прошлым годом, спрос уменьшился на 6%.

Инфографика: EnergyProm

Экспорт каменного угля составил 26,5%, показав значительный рост (на 31,4%) за год и достигнув 21,1 млн тонн.

По итогам периода с января по октябрь 2021 года на долю импорта пришлось лишь 0,6%. В страну завезли всего 438,5 тыс. тонн угля, что на 20,7% меньше, чем годом ранее.

Розничные цены на каменный уголь

Розничная цена в среднем по стране в октябре 2021 года составила 13,9 тыс. тенге за тонну угля. По сравнению с прошлым годом рост составил 5,7%.

Инфографика: EnergyProm

В Уральске за тонну угля в среднем платили 19,3 тыс. тенге, что дороже чем в других городах в среднем на 6 тыс. тенге. В Семее была зафиксирована самая низкая средняя цена на уголь - 10,2 тыс. тенге, что в среднем дешевле, чем в других городах на 3,8 тыс. тенге.

Рост цен на уголь ощутимее всего, на 13,3%, произошел в Карагандинской области. Далее следуют Восточно-Казахстанская и Жамбылская области с ростом цены за тонну угля на 11,7% и 8,8% соответственно.

С прошлого года в Кызылординской области цены на уголь остались практически неизменными, повышение составило 0,1%, а в Западно-Казахстанской области они упали на 1% по сравнению с 2020 годом.

Причины роста цен на твердое топливо могут быть искусственными, так как уголь начал дорожать еще до наступления отопительного сезона. Остается полагаться на то, что специалисты Агентства по защите и развитию конкуренции разберутся в данной ситуации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1944581-kak-izmenilis-roznichnye-tseny-na-ugol-v-kazahstane/