Сколько будет стоить доллар в декабре в Казахстане, рассказали эксперты

Точно узнать, сколько будет стоить доллар США через месяц или год, как изменится уровень инфляции и базовой ставки, невозможно. Однако прогнозы экспертов могут помочь заработать на разнице валют и скорректировать свои финансовые планы. Какие изменения они ожидают, читайте в материале Нурфин.
Для составления прогноза об изменениях стоимости валют проводился опрос среди профессиональных участников финансового рынка.
У представителей банковских, страховых, брокерских организаций, сотрудников аналитических и казначейских подразделений собирались мнения по следующим пунктам:
- стоимость нефти марки Brent;
- стоимость доллара США против российского рубля;
- стоимость доллара США против казахстанского тенге;
- инфляция;
- внутренний валовый продукт (ВВП);
- базовая ставка Нацбанка.
Об этом сообщает сайт Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Цена за доллар декабре
На 17 ноября 2021 года стоимость 1 доллара США оценивается в 429,68 тенге.
А к началу декабря текущего года опрошенные эксперты ожидают, что курс тенге укрепится и составит 425,9 тенге за доллар.
Подобный прогноз связан с тем, что на данный момент на мировом рынке отмечается так называемый энергетический суперцикл. То есть, активный рост цен в сфере энергоресурсов (газ, нефть и так далее).
Так, по ожиданиям экспертов, нефть марки Brent в начале декабря должна стоить 89 долларов за баррель (на 17 ноября – 83 доллара).
Напомним, что ранее прогнозы на ноябрь указывали стоимость национальной валюты в пределах 425,3 тенге за доллар. Однако на деле отечественная валюта ослабла.
Инфляция и базовая ставка
Большая часть экспертов считает, что базовая ставка Национального банка РК в декабре сохранится на уровне 9,75%. То есть перестанет повышаться впервые за несколько месяцев.
Этот прогноз обусловлен тем, что за последний месяц рост годовой инфляции замедлился.
Поэтому эксперты ожидают снижения инфляции до 7,5% через год. Однако достижение целевого значения в районе 4-6% они считают маловероятным.
Соответственно, если уровень инфляции снизится, то ожидаемая базовая ставка через год может достигнуть 9,5%.
В целом, в течение последующих 12 месяцев профессионалы финансового рынка ожидают повышения процессов восстановления экономики. А уровень ВВП прогнозируется на отметке 3,7% против 3,5% в текущий момент.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1942558-skolko-budet-stoit-dollar-v-dekabre-v-kazahstane-rasskazali-eksperty/