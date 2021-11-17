Сколько будет стоить доллар в декабре в Казахстане, рассказали эксперты

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Точно узнать, сколько будет стоить доллар США через месяц или год, как изменится уровень инфляции и базовой ставки, невозможно. Однако прогнозы экспертов могут помочь заработать на разнице валют и скорректировать свои финансовые планы. Какие изменения они ожидают, читайте в материале Нурфин.

Для составления прогноза об изменениях стоимости валют проводился опрос среди профессиональных участников финансового рынка.

У представителей банковских, страховых, брокерских организаций, сотрудников аналитических и казначейских подразделений собирались мнения по следующим пунктам:

стоимость нефти марки Brent; стоимость доллара США против российского рубля; стоимость доллара США против казахстанского тенге; инфляция; внутренний валовый продукт (ВВП); базовая ставка Нацбанка.

Об этом сообщает сайт Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).

Цена за доллар декабре

На 17 ноября 2021 года стоимость 1 доллара США оценивается в 429,68 тенге.

А к началу декабря текущего года опрошенные эксперты ожидают, что курс тенге укрепится и составит 425,9 тенге за доллар.

Подобный прогноз связан с тем, что на данный момент на мировом рынке отмечается так называемый энергетический суперцикл. То есть, активный рост цен в сфере энергоресурсов (газ, нефть и так далее).

Так, по ожиданиям экспертов, нефть марки Brent в начале декабря должна стоить 89 долларов за баррель (на 17 ноября – 83 доллара).

Напомним, что ранее прогнозы на ноябрь указывали стоимость национальной валюты в пределах 425,3 тенге за доллар. Однако на деле отечественная валюта ослабла.

Прогнозы экспертов по стоимости тенге, нефти, уровню инфляции и ВВП. Источник: Ассоциация финансистов Казахстана

Инфляция и базовая ставка

Большая часть экспертов считает, что базовая ставка Национального банка РК в декабре сохранится на уровне 9,75%. То есть перестанет повышаться впервые за несколько месяцев.

Этот прогноз обусловлен тем, что за последний месяц рост годовой инфляции замедлился.

Поэтому эксперты ожидают снижения инфляции до 7,5% через год. Однако достижение целевого значения в районе 4-6% они считают маловероятным.

Соответственно, если уровень инфляции снизится, то ожидаемая базовая ставка через год может достигнуть 9,5%.

В целом, в течение последующих 12 месяцев профессионалы финансового рынка ожидают повышения процессов восстановления экономики. А уровень ВВП прогнозируется на отметке 3,7% против 3,5% в текущий момент.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1942558-skolko-budet-stoit-dollar-v-dekabre-v-kazahstane-rasskazali-eksperty/