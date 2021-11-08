Почти 2 трлн тенге потратили на покупку иностранной валюты казахстанцы

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Самые популярные иностранные валюты в Казахстане – это доллар США, евро и рубль. Сколько казахстанцы тратят на их покупку, и в каком регионе страны самый большой спрос на инвалюту, узнали журналисты Нурфин.

Сколько денег потратили казахстанцы на покупку иностранной валюты

За первые девять месяцев 2021 года объем нетто-продаж долларов США обменными пунктами Казахстана составил 1,2 триллиона тенге, передает аналитический портал Ranking.kz. Это на 7,7% больше, чем было зафиксировано в аналогичный период прошлого года.

Напомним, что нетто-продажа – это объем проданной казахстанскими обменниками валюты, за минусом принятой обратно. Согласно статистике, казахстанцы покупают валюту в более крупных объемах, чем сдают. Поэтому показатели нетто-продаж зачастую положительные.

Возвращаясь к данным обменных пунктов, отметим, что с января по сентябрь текущего года казахстанцы купили российских рублей на сумму в 510,1 миллиарда тенге с учетом возврата. Рост по сравнению с прошлым годом составил 32,5%.

А объем купленных казахстанцами за тот же период 2021 года евро превышает объем сданных в обменные пункты почти на 214,4 миллиарда тенге. По сравнению с прошлым годом нетто-продажи единой европейской валюты выросли сразу на 65,5%.

Таким образом казахстанцы стали чаще покупать все три популярные в стране валюты и потратили на них почти 2 триллиона тенге в текущем году.

Инфографика: Ranking.kz

В каких регионах страны чаще всего покупают доллар США

Самый большой объем нетто-продаж американской валюты, по традиции, наблюдается в крупных городах страны.

В текущем году в абсолютные лидеры выбился Шымкент, жители которого за первые девять месяцев купили долларов США на 406,5 миллиарда с учетом возврата валюты в обменники.

Алматинцы с января по сентябрь потратили с этой целью 289,2 миллиарда тенге. На третьем месте оказалась Мангистауская область – 85,8 миллиарда тенге.

Меньше всего нетто-продажи долларов США составили в Акмолинской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях – 8,9 миллиарда, 9,4 миллиарда и 12,8 миллиарда тенге, соответственно.

Инфографика: Ranking.kz

В каких регионах страны чаще всего покупают рубль

Наиболее высокий спрос на рубли наблюдается в казахстанских областях, границы которых соседствуют с Россией. В частности, это Восточно-Казахстанская область – объем нетто-продаж рублей здесь составил 76,2 миллиарда тенге.

Жители Западно-Казахстанской области потратили на покупку российской валюты чуть меньше – 63,7 миллиарда тенге, а Павлодарской – 61,5 миллиарда тенге.

Меньше всего рублем интересуются в Туркестанской, Кызылординской и Алматинской областях, где объем нетто-продаж составил 1,1 миллиарда, 1,8 миллиарда и 4,3 миллиарда тенге, соответственно.

Инфографика: Ranking.kz

В каких регионах страны чаще всего покупают евро

Евро больше всего покупают алматинцы. Объем нетто-продаж за первые девять месяцев 2021 года составил 71,5 миллиардов тенге.

А в столице разница между объемами продажи и покупки евро местными обменниками составила 31,6 миллиарда тенге.

На третьем месте Шымкент – местные жители потратили на покупку евро 29,7 миллиарда тенге с учетом возврата валюты.

Самые маленькие объемы нетто-продажи единой европейской валюты, как и в случае с рублем, наблюдаются в Туркестанской области – всего 400 миллионов тенге с января по сентябрь.

На втором месте Кызылординская область – 1,7 миллиарда тенге, а на третьем Алматинская область – 1,8 миллиарда тенге.

Инфографика: Ranking.kz

Средний курс самых популярных валют

Официальный обменный курс доллара США в среднем за сентябрь 2021 года составил 425,51 тенге, что на 0,1% выше по сравнению с августом текущего года и на 0,4% - по сравнению с сентябрем прошлого.

Российский рубль за месяц подорожал на 1%, а за год - на 4,5% до 5,84 тенге.

Курс евро по сравнению с августом 2021 года и сентябрем 2020 года вырос лишь на 0,1%, составив в среднем за сентябрь текущего года 501,32 тенге.

Инфографика: Ranking.kz

С текущими курсами обмена валют в разных обменниках и населенных пунктах страны можно ознакомиться в разделе Нурфин «Наличные курсы».

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1941061-pochti-2-trln-tenge-potratili-na-pokupku-inostrannoy-valyuty-kazahstantsy/