Два дня особых условий: Halyk и BI Group предлагают ипотеку со взносом от 1 млн тенге

11 и 12 ноября у казахстанцев появится возможность приобрести квартиру BI Group на специальных условиях от Halyk Bank. Первоначальный взнос – от 1 млн тенге, процентная ставка – от 0,1% годовых. Предложение будет действовать в пяти городах: Алматы, Астане, Атырау, Караганде и Шымкенте. Подробностями поделились в Halyk.

Покупка собственной квартиры – серьезный шаг, который часто откладывается из-за необходимости накопить крупную сумму на первоначальный взнос. Halyk Bank и BI Group подготовили предложение, которое стоит рассмотреть тем, кто давно присматривается к новому жилью.

Фото: Halyk Bank

В течение двух дней покупателям будут доступны процентные ставки от 0,1% до 17,7% годовых (ГЭСВ от 0,10% до 19,20%). Конкретные условия зависят от параметров кредита. Еще одно преимущество – отсутствие комиссии за организацию займа.

Кроме того, банк возьмет на себя расходы по страхованию залоговой недвижимости.

При этом поиск квартиры и подача заявки на ипотеку не потребуют посещения отделения банка. Подобрать жилье BI Group можно в мобильной версии Halyk Market, где с сентября этого года работает специальный раздел "Недвижимость BI".

В каталоге представлены квартиры застройщика с подробной информацией о стоимости, планировках, количестве комнат, этажах, сроках сдачи и вариантах отделки. Удобные фильтры позволяют сравнить предложения и выбрать то, которое подходит по бюджету и другим параметрам.

Когда подходящий вариант найден, можно сразу рассчитать ежемесячный платеж и отправить заявку на ипотеку онлайн. Выбор квартиры и оформление заявки также доступны на официальном сайте BI Group.

Акция будет действовать только 11 и 12 ноября. Для тех, кто планирует покупку квартиры, это возможность оценить предложения застройщика, рассчитать будущие расходы и воспользоваться специальными условиями финансирования от Halyk Bank.

*Лицензия на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг № 1.2.47/230/38/1 от 23 июня 2023 года выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

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