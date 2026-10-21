От цифровой платформы к реальному бизнесу: Bank RBK запустил кредитование в цифровом тенге

Bank RBK расширил сферу применения цифрового тенге: в дополнение к предоставлению услуг по транзакционным операциям банк приступил к кредитованию предприятий реального сектора с применением этого нового инструмента. Первые сделки состоялись в рамках программы "Өрлеу" фонда "Даму", открывая новую страницу в цифровизации финансирования предпринимателей. Подробностями поделились в Bank RBK.

Цифровой тенге — это не только новый формат расчетов, но и дополнительный инструмент для повышения прозрачности государственных программ поддержки бизнеса. Он позволяет создавать механизмы отслеживания движения средств, а банкам — расширять возможности кредитования и совершенствовать финансовые процессы.

Bank RBK уже выдал несколько кредитов с использованием цифрового тенге, став одним из первых банков страны, внедривших эту инновацию в свою кредитную деятельность. В частности, один из предпринимателей направил полученное финансирование на приобретение собственной производственной базы в Караганде для расширения выпуска оборудования для животноводческих хозяйств.

"Наша задача — не просто внедрять новые технологии, а превращать их в работающие инструменты для экономики. Цифровой тенге открывает дополнительные возможности для финансирования предпринимателей и совершенствования механизмов государственной поддержки. Для Bank RBK это важный шаг в диверсификации финансовых инструментов и развитии цифровых банковских решений. Мы видим большой потенциал в технологиях, которые делают финансовые процессы эффективнее и помогают бизнесу двигаться вперед", — отметил заместитель председателя правления Bank RBK Айдос Мухамеджанов.

От старта проекта до запуска кредитования в цифровых тенге прошло 4 месяца. В мае 2026 года банк приступил к подключению своих систем к Платформе цифрового тенге Национальной платежной корпорации. За это время были реализованы функции покупки, продажи, маркировки и перевода цифрового тенге.

Новый сервис уже доступен клиентам: они могут открыть счет в цифровом тенге через систему "Интернет-клиент", подписав заявление электронной цифровой подписью, а также получить кредит по государственной программе.

Для Bank RBK этот проект объединяет сразу два направления развития: внедрение современных технологий и расширение инструментов финансирования. Практическое применение цифрового тенге создает новые возможности для взаимодействия банков, государства и предпринимателей, помогая направлять финансовые ресурсы на развитие реального сектора экономики Казахстана.

*Лицензия № 1.1.821.135 от 15.07.2026 года, выданная АРРФР.

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