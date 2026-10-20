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      Ангелина Садыкжанова
      Редактор

      Как технологии меняют банкинг: Halyk OIY Tech 2026 соберет в Алматы экспертов Amazon, Plug and Play и Ymatrix

      Опубликовано:

      Halyk Bank
      Фото: Halyk Bank

      29 октября в Алматы пройдет вторая ежегодная IT-конференция Halyk OIY Tech. Подробностями поделились организаторы мероприятия.

      Открытие пройдет в здании Казахстанско-Британского университета, где соберутся 500 специалистов в области IT, данных, искусственного интеллекта и цифровых продуктов. Среди приглашенных гостей: Жаслан Мадиев - заместитель премьер-министра, министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК, а также спикеры от Visa, Amazon, Plug and Play и Ymatrix.

      Как внедрять искусственный интеллект в масштабах банка? Что меняется в платежах и клиентском опыте? Какая инфраструктура нужна для следующего поколения финансовых сервисов? Эти вопросы станут основой профессионального диалога на Halyk OIY Tech 2026.

      Главная идея конференции: путь от истоков к цифровой эпохе. Эксперты Halyk и приглашенные участники расскажут о технологиях банка, действующих решениях и дальнейшем развитии финтеха. Программа объединит 30 спикеров.

      Международную экспертизу представят Amazon Web Services в области генеративного ИИ и агентов для финансовых услуг, Plug and Play в построении инновационных экосистем и специалисты от Ymatrix в высокопроизводительных платформах данных для корпоративной аналитики.

      Напомним, первая Halyk OIY Tech прошла в 2025 году, как площадка для обмена практическим опытом: от кейсов Halyk SuperApp и Onlinebank до архитектуры масштабируемых систем, применение ИИ в финтехе.

      В этом году конференция продолжит разговор о том, как инженерные решения превращаются в удобные сервисы для людей и бизнеса. Для профессионального сообщества это возможность сопоставить подходы, обсудить сложные задачи с коллегами и найти идеи для собственных проектов.

      Дата и время: 29 октября 2026 года, начало регистрации: 10:00.

      Место: Алматы, КБТУ, ул. Толе би, 59. Вход со стороны ул. Казыбек би.

      Участие бесплатное, по предварительной регистрации, которая доступна на официальных сайтах Halyk и Kino.kz.

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      Как технологии меняют банкинг: Halyk OIY Tech 2026 соберет в Алматы экспертов Amazon, Plug and Play и Ymatrix

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