Как технологии меняют банкинг: Halyk OIY Tech 2026 соберет в Алматы экспертов Amazon, Plug and Play и Ymatrix
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29 октября в Алматы пройдет вторая ежегодная IT-конференция Halyk OIY Tech. Подробностями поделились организаторы мероприятия.
Открытие пройдет в здании Казахстанско-Британского университета, где соберутся 500 специалистов в области IT, данных, искусственного интеллекта и цифровых продуктов. Среди приглашенных гостей: Жаслан Мадиев - заместитель премьер-министра, министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК, а также спикеры от Visa, Amazon, Plug and Play и Ymatrix.
Как внедрять искусственный интеллект в масштабах банка? Что меняется в платежах и клиентском опыте? Какая инфраструктура нужна для следующего поколения финансовых сервисов? Эти вопросы станут основой профессионального диалога на Halyk OIY Tech 2026.
Главная идея конференции: путь от истоков к цифровой эпохе. Эксперты Halyk и приглашенные участники расскажут о технологиях банка, действующих решениях и дальнейшем развитии финтеха. Программа объединит 30 спикеров.
Международную экспертизу представят Amazon Web Services в области генеративного ИИ и агентов для финансовых услуг, Plug and Play в построении инновационных экосистем и специалисты от Ymatrix в высокопроизводительных платформах данных для корпоративной аналитики.
Напомним, первая Halyk OIY Tech прошла в 2025 году, как площадка для обмена практическим опытом: от кейсов Halyk SuperApp и Onlinebank до архитектуры масштабируемых систем, применение ИИ в финтехе.
В этом году конференция продолжит разговор о том, как инженерные решения превращаются в удобные сервисы для людей и бизнеса. Для профессионального сообщества это возможность сопоставить подходы, обсудить сложные задачи с коллегами и найти идеи для собственных проектов.
Дата и время: 29 октября 2026 года, начало регистрации: 10:00.
Место: Алматы, КБТУ, ул. Толе би, 59. Вход со стороны ул. Казыбек би.
Участие бесплатное, по предварительной регистрации, которая доступна на официальных сайтах Halyk и Kino.kz.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2444991-kak-tehnologii-menyayut-banking-halyk-oiy-tech-2026-soberet-v-almaty-ekspertov-amazon-plug-and-play-i-ymatrix/
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