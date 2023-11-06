Правила выдачи платежных карточек изменили в Казахстане

Банки Казахстана обяжут предупреждать клиентов о возможности отменить перевод, поступивший на платежную карточку, и рисках встречи с мошенниками. Об этих и других изменениях узнали журналисты NUR.KZ.

Многие казахстанцы сталкивались с мошенниками. Иногда это приводит к большим финансовым потерям.

В Национальном банке РК между тем внесли изменения в правила выпуска платежных карточек, а также требований к деятельности по обслуживанию операций с их использованием на территории Казахстана.

Документ с изменениями был опубликован на сайте эталонного контрольного банка нормативных правовых актов РК в электронном виде.

Согласно поправкам, казахстанские банки второго уровня до оказания платежных услуг по переводу денег должны будут уведомлять:

о возможных рисках, связанных с мошенническими действиями третьих лиц;

о рисках, связанных с осуществлением перевода денег под влиянием третьих лиц, в том числе представляющихся работниками государственных структур или банков;

о возможности отмены операции и возврата денег по инициативе получателя денег либо по решению суда.

Поправки также вводят обязанность банков при оказании электронных услуг использовать системы, автоматизирующие процесс противодействия несанкционированным платежам и переводам денег.

Изменения также коснутся и микрофинансовых организаций (МФО). Теперь при выдаче займов на платежные карточки клиентов МФО должны будут обеспечивать использование отдельной специальной корпоративной платежной карточки, выпущенной и предназначенной для осуществления переводов суммы микрокредита в пользу заемщика.

При этом банк, выпустивший карту, на которую поступил заем, должен обеспечить отражение в назначении перевода информации о микрокредите, предоставленном данному заемщику, и уведомить его о поступлении предоставленного ему займа.

Все эти изменения направлены в первую очередь на защиту казахстанцев от мошенников. Напомним, ранее стало известно, что более трети казахстанцев теряли свои деньги из-за действий злоумышленников.