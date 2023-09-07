"Сбербанк России" приостановил денежные переводы в Казахстан

6 сентября российский "Сбербанк" перестал осуществлять переводы в Казахстан по картам, а ранее отправленные деньги вернулись к своим владельцам. Об этом сообщило издание Frank Media.

Во вторник стало известно, что клиентам российского "Сбербанка" стала доступна возможность переводить деньги владельцам карточек казахстанских банков. Однако теперь это сделать нельзя. С 6 сентября российский банк прекратил переводы в Казахстан на карты платежных систем Visa и MasterCard.

Клиенты банка при попытке совершить перевод начали получать уведомление "Перевод недоступен". При этом те граждане, которые до этого момента уже успели перевести средства, начали получать их обратно. Переведенные деньги просто не поступили на карты кредитных организаций Казахстана.

Как объяснили журналистам в службе поддержки "Сбербанка", причина возврата заключается в том, что переводы не были приняты банками-получателями. Другими словами, деньги были отправлены, но новым владельцам так и не пришли.

Как оказалось, причина проблем с переводами действительно может заключаться в том, что казахстанские банки не принимают переводы из российского "Сбербанка". Как сообщили корреспонденту издания в пресс-службе Forte Bank, они не осуществляют переводы с Россией. Аналогичный ответ был получен от представителя Банка "ЦентрКредит".

При этом в службах поддержки Kaspi и Freedom Finance заявили, что у них нет никаких ограничений, а значит ошибку нужно искать в банке-отправителе.

В связи с этим в пресс-службе "Сбербанка" посоветовали своим клиентам перед осуществлением перевода заранее узнать – примет ли банк-получатель деньги или нет.

Напомним, в 2022 году международные платежные системы Visa и MasterCard приняли решение уйти с российского рынка. После этого россияне потеряли возможность полноценно пользоваться карточками этих систем.