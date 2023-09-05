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Сколько миллионов зарабатывают руководители казахстанских банков

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Банка с деньгами лежит на столе
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Банковская сфера на фоне других секторов экономики отличается высокими средними зарплатами. О том, сколько зарабатывают руководители казахстанских банков, читайте в материале NUR.KZ.

Средняя зарплата в Казахстане по итогам второго квартала 2023 года превысила 365 тыс. тенге. Такие оклады получают далеко не все казахстанцы, а после вычета налогов и социальных платежей цифра получается значительно меньше.

Однако в Казахстане есть и те виды экономической деятельности, где средняя номинальная зарплата в разы выше. Одной из таких является сфера финансов и страхования – здесь этот показатель равен 713 тыс. тенге в месяц, что почти вдвое больше общереспубликанского.

При этом следует учитывать, что руководящий состав казахстанских банков получает значительно больше. Аналитики Telegram-канала Finance.kz проанализировали отчетность акционерных обществ банковского сектора за 2022 год и выяснили размеры вознаграждений членов правления банков.

Согласно собранным ими данным, самые большие размеры вознаграждения получает руководство ForteBank. За весь 2022 год 8 членов правления получили более 4,6 млрд тенге. В среднем каждый из руководителей получал по 48,48 млн тенге в месяц.

На втором месте по размерам вознаграждения оказался Bank RBK. В 2022 году 4 члена правления банка заработали порядка 1,5 млрд тенге. Среднемесячный доход одного руководителя составил почти 31,7 млн тенге.

Третье место занял Altyn Bank. В прошлом году 5 членов правления заработали в общей сумме около 1,35 млрд тенге. В среднем на каждого руководителя приходится почти по 22,6 млн тенге в месяц.

Индекс зарплат членов правления банков за 2022 год.
Сколько зарабатывают руководители банков. Инфографика: Telegram-канал finance.kz

Самыми скромными вознаграждениями отметились 6 руководителей "Нурбанка". По итогам 2022 года они в сумме заработали 119,6 млн тенге – среднемесячный доход составил 1,66 млн тенге на каждого члена правления.

При этом у акционерных обществ Kaspi Bank и Kaspi.kz опубликованы разные отчетности. В первом суммарное вознаграждение по итогам 2022 года составило более 214 млн тенге на 3 членов правления – по 5,9 млн тенге в среднем на человека в месяц. Во втором цифра скромнее – на 4 членов правления пришлось 82,1 млн тенге за год, то есть чуть больше 1,7 млн тенге в месяц на одного.

Стоит отметить, что в указанные суммы входят зарплаты, премии, бонусы и другие виды материального поощрения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2035363-skolko-millionov-zarabatyvayut-rukovoditeli-kazahstanskih-bankov/

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